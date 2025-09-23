X!

Arvustus. Skoone on siiras, Skoone tapab

Uued plaadid
Skoone
Skoone Autor/allikas: Markus Pruudel
Uued plaadid

Uus album
Skoone
"Inimeste inimene" (Degenerate Underground)
8/10

Arvustus ilmus Müürilehes

Kuus aastat valminud "Inimeste inimene" ilmus umbkaudu samal ajal kui minu enda bändi uus album. Igavese võrdlejana jõudsin järeldusele, et minu bändil on veel pikk tee minna, sest väga raske on teha midagi siiramat, kui Skoone on oma uue albumiga teinud. 

Bändi algsest koosseisust on jäänud alles Aldo, Kaseste ja Sass, hiljem on liitunud Kalli ja Richard C.C.-st. Skoone eelmine, äärmiselt lege EP "Vägivallatus" sünnitas nende esimese Pühajärve jaanitule väärilise megahiti "Ärevus". Sellegipoolest on tähelepanuväärne kahe uue liikme lisandumine, kuna reliiside muusikalise taseme vahe on meeletu.

Tänapäeva bändid kipuvad žanre segama. Skoone viimane album on segu hardcore'ist, rootsi pungist, tangost, kantrist ja veel paljust, mida ma nimetada ei suuda. Eraldi tuleb aga välja tuua segment laulust "Võitja", mis on üks viimase aja parimaid black metal'i näiteid Eestis. Kalli ise kommenteeris: "Päris lihtne on olla parim black metal'i bänd Eestis, kui seda on vaja teha vaid mõnikümmend sekundit." Aga need mõnikümmend sekundit loevad! Eesti black'i–skeene on täielik pask, andke kogu au praegu Skoonele! Loo "Haakrist" rifid on tabulatuuris haakristi, 1488 ja SS-i sümbolite kujulised. Natsibändid unistavad selliste riffide kirjutamisest, sellise asja peale tulemine nõuab ajusid, mida neil pole. Geniaalne ninanips, mida annab ühele skinheedile teha. 

Albumi nõrgad kohad on aga selle liigne pikkus ja etteaimatav dünaamika. Teises pooles tundsin end nagu loomaaiakülastaja, kes vaatab puuris kraaklevat papagoid. Algul kriiskav heli küll ehmatab, aja möödudes harjud aga ära ja mõistad, et papagoi peabki sellist häält tegema, mis sest et see on tüütuks muutunud. Ja noh, siis lähed ja leiad uue looma, keda vaadata. Olen kuulanud albumit umbes 12 korda, lõpuni olen viitsinud kuulata kolmel korral. Sellegipoolest pole minu ega sinu arvamus oluline, sest Skoone tapab.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Müürileht

Samal teemal

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

23.09

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

23.09

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

23.09

Arvustus. Skoone on siiras, Skoone tapab

23.09

Pildid: Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus

23.09

"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

23.09

Gretchen Lawrence'i duo New York avaldas lühialbumi "Push"

23.09

Animafilm "Kadunud sokid" võitis Hispaanias parima lastefilmi auhinna

23.09

Kinodesse jõuab Erik Tikani dokumentaalfilm "Sinikollane"

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

21.09

Karen Jagodin: lõhe riigi seatud ootuste ja tegelike võimaluste vahel aina süveneb

22.09

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

22.09

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

22.09

Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

22.09

Aliis Aalmann: kooliaegne lugemisilmekus tömbistab luulet

22.09

Keelesäuts. Veelkord promptist ja viibast

22.09

Olari Elts: nüüd on riigi kord

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo