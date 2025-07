Punkansambel Skoone avaldas debüütalbumi "Inimeste inimene"

""Inimeste inimene" räägibki sinust. Sina, kes sa loed Postimehe artikleid, kuulad hommikul autoga tööle sõites raadiot. Noogutad ja jaatad teiste liigikaaslaste öeldu peale, julgemata moodustada originaalset mõtet ja arvamust. Sina, kelle ülesanne ja eesmärk on käia tööl, osta korter, saada lapsi ja teenida raha. Sina oled inimeste inimene, inimese nahas lammas," kirjeldas bändi solist Aleksander Leetmaa.

Skoone trummar Kalli Talonpoika lisas, et selline automaatne elu on soodsaim sigila igasuguseks apaatiaks maailmas toimuva suhtes. "Senikaua, kuni endal on toit külmkapis roiskumas ja kütus ilusti paagis, võib kõik muu kuradile käia. Ja sedasi see maailmalõpp koju kätte tulebki."

Kuue aasta jooksul valminud "Inimeste inimene" koosneb selle aja jooksul moodustunud tõekspidamistest, arvamustest, tunnetest ja naljadest.

Bändi tegevuse jooksul on jõudnud muutuda ka koosseis ja kuigi mõned lood on kirjutatud varem, on enamus sündinud just pärast Talonpoika ja kitarristi Richard Jerbachi bändi tulemist. "Peale Richardi ja Kalli liitumist sai Skoone korraliku ja tagantjärgi vajaliku värskussüsti," lisas Leetmaa.

"Inimeste inimene" on oma 50 minuti juures pikem kui tavalised punkalbumid ja katsetab muuhulgas ka näiteks tangoga. Pungi tavade vastu minek on paljuski pungi mõte, leiab Talonpoika.

"See pole ammu enam punk, kui bändid mängivad täpselt samamoodi nagu neile eelnenud, nendega kaasnevad ja ilmselt ka nendele järgnevad bändid. Punk peaks olema novaatorlik ja piire kompav, selle kehtestatud saundi järele jooksmine on täpselt samasugune mögisemine, nagu finantsuaruannete koostamine," usub ta.

Albumi andis välja värskele põrandaalusele muusikale keskenduv Tallinna leibel Degenerate Underground ehk DGU. Albumi lindistas, miksis ja masterdas Kalli Talonpoika, albumi kaanepildi kujundas Timo Tiivas. "Inimeste inimene" on kuulatav digitaalselt ja jõuab hiljem ka kassetile ja vinüülile.