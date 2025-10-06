Kultuuri kodu | Jass Kaselaane skulptuurid ja installatsioonid loovad ruumi

Jass Kaselaane skulptuurid ja installatsioonid on totaalsed, konkreetsed ja füüsilised, aga Kaselaane loomingu pidepunktideks on vaimsed ja hingelised teemad – elu, surm, taassünd, hingede rändamine, usk, mälu, perekond.

"Äratundmine, et skulptuur kui eriala mulle suurt huvi pakub, tuli ilmselt teisel kursusel. Kui see huvi tuli, võttis see mu täielikult endasse. Ma ei mõelnud tol hetkel mitte millestki muust kui skulptuurist. Ma olin peale seda ikkagi aastaid täiesti transis. See oli kogu mu maailm. Ma elasin täiesti mustas augus, kõik muu tundus teisejärguline," lausus ta.

Kaselaan mitte lihtsalt ei aseta oma skulptuure ruumi, vaid loob ruumi. Distants vaataja ja teose vahel on viidud miinimumini. Teinekord asetab suurvorme jumaldav Kaselaan galeriisse midagi, mis sinna napilt ära mahub.

"Mul tekib tihti nägemus või visuaal enne kontseptsiooni või teksti. Ja kui pilt on mul juba pea sees, siis mulle väga meeldib sellega mängida," sõnas Kaselaan.

