X!

Kultuuri kodu | Jass Kaselaane skulptuurid ja installatsioonid loovad ruumi

Kultuuri kodu
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kultuuri kodu

Kultuurkapitali 100. sünnipäeva puhul valmib tänavu lühiklippide sari "Kultuuri kodu", mis tutvustab läbi 2025. aasta Eesti kultuuri tähttegelasi. 91. klipis tehakse kummardus skulptor Jass Kaselaanele.

Jass Kaselaane skulptuurid ja installatsioonid on totaalsed, konkreetsed ja füüsilised, aga Kaselaane loomingu pidepunktideks on vaimsed ja hingelised teemad – elu, surm, taassünd, hingede rändamine, usk, mälu, perekond.

"Äratundmine, et skulptuur kui eriala mulle suurt huvi pakub, tuli ilmselt teisel kursusel. Kui see huvi tuli, võttis see mu täielikult endasse. Ma ei mõelnud tol hetkel mitte millestki muust kui skulptuurist. Ma olin peale seda ikkagi aastaid täiesti transis. See oli kogu mu maailm. Ma elasin täiesti mustas augus, kõik muu tundus teisejärguline," lausus ta.

Kaselaan mitte lihtsalt ei aseta oma skulptuure ruumi, vaid loob ruumi. Distants vaataja ja teose vahel on viidud miinimumini. Teinekord asetab suurvorme jumaldav Kaselaan galeriisse midagi, mis sinna napilt ära mahub.

"Mul tekib tihti nägemus või visuaal enne kontseptsiooni või teksti. Ja kui pilt on mul juba pea sees, siis mulle väga meeldib sellega mängida," sõnas Kaselaan.

*

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

14:01

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

13:42

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

13:39

ETV2 toob vaatajate ette viis dokumentaali Pärnu filmifestivali tänavusest kavast

13:37

Kultuuri kodu | Helena Tulve muusika on nagu kraadiklaasist välja voolanud elavhõbe

13:26

Kultuuri kodu | Jass Kaselaane skulptuurid ja installatsioonid loovad ruumi

12:43

Mängufilm "Fränk" pälvis Schlingeli filmifestivalil kaks auhinda

12:23

Rokkansambel Pantokraator avaldas albumi "Déjà vu"

11:49

USA laulja ja laulukirjutaja Tori Amos esineb kevadel Tallinnas

09:11

Sinijärve raamatusoovitused: Raivo Mänd pakub rahumeelset vaadet inimese olemusse

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.10

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

04.10

Galerii: Etnokulpide jagamisel võidutses Mari Kalkun

08:58

Keelesäuts. Oodata on ulailma

05.10

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

03.10

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

08:59

Keeleminutid. Kas tehisarul on liiga hea mälu?

04.10

Loomingu Raamatukogus ilmus tagurpidi pööratud detektiivromaan

03.10

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

03.10

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo