X!

Otse kell 15.30: avalik arutelu "Muusikahariduse jätkusuutlikkus: kuidas tagada muusikute järelkasv?"

Muusika
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Muusika

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimub 14. oktoobril avalik arutelu "Muusikahariduse jätkusuutlikkus: kuidas tagada muusikute järelkasv?", mida on võimalik otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kuidas läheb Eesti muusikaõppel? Kuidas toetada noori, et tagada professionaalsete muusikute järelkasv? Kui atraktiivne on muusiku elukutse? Arutelu keskendub muusikahariduse järelkasvu vähenemise põhjustele ja võimalikele lahendustele, kesk- ja kõrghariduse koostöövõimalustele ning muusiku elukutse väärtustamisele.

Vestlusringis osalevad:

  • Timo Steiner (Tallinna Muusika- ja Balletikooli juht)
  • Kadri Leivategija (Heino Elleri Muusikakooli direktor)
  • Piret Rips (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, Tallinna Muusika- ja Balletikooli õpetaja, endine Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse aseesimees)
  • Henry-David Varema (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loometegevuse ja välissuhete prorektor, Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees)
  • Olari Elts (Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht)

Arutelu juhib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:17

Otse kell 15.30: avalik arutelu "Muusikahariduse jätkusuutlikkus: kuidas tagada muusikute järelkasv?"

10:08

Sinefiil | "Kontinentaal '25" pakub Radu Jude sotsiaalkriitikat senisest hoopis talitsetumas laadis

09:44

Otseülekanne: oskuskeelepäeval küsitakse, kas eesti teaduskeel suudab ajaga sammu pidada

08:05

Arvustus. "Üksinda" kui uksepaotus koolinoorte mäslevasse sisemaailma

08:00

Kultuuri kodu | Malle Leisi loomingust leiab iga vaataja endale midagi

13.10

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

13.10

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

13.10

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

12.10

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

13.10

Kadi-Ell Tähiste: kultuuri kobarkriisile tuleks läheneda valdkonnapõhiselt

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

12.10

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

11.10

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

13.10

Kultuuri kodu | August Pulst kogus vanavara, avas muuseume ja maalis akvarelle

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo