Kultuuriportaal soovitab: Wim Wendersi "Täiuslikud päevad" Jupiteris

Wim Wendersi 2023. aastal valminud "Täiuslikud päevad" on kui meditatsioon filmi vormis, ood aeglasemale elule ning väikeste rõõmude pühitsus. Pärast vaatamist soovib ilmselt iga teine vaataja ka vähem rapsida ja arutult ringi joosta.

Hirayama (Kōji Yakusho) töötab Tokyo avalike tualettide ja pühapaikade koristajana. Töö on madalast klassist ja päevad rutiinsed, Hirayama elab aga õnnelikku ning harmoonilist elu.

Tööpäeva lõpul külastab sauna, vahel pildistab pargis puid, mõnikord aitab nooremat kolleegi, autos kuulab oma lemmikmuusikat, enne uinumist loeb lemmikautoreid... Tema naeratus on siiras ja järgmisel päeval kõik kordub.

Poeetiline ja intiimne draama kaasaja ühelt tipprežissöörilt Wim Wendersilt. Cannes'i filmifestivalil oikumeenilise žürii auhind. Oscari nominent parima võõrkeelse filmi kategoorias.

"Täiuslikud päevad" on vaadatav Jupiteris.