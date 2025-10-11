X!

Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Kasiino
Kasiino Autor/allikas: pressimaterjal
Kultuuriportaal soovitab

Neid võimalikke lähenemisi, millise filmi kaudu Martin Scorsese mahukat filmograafiat lahti sõlmima hakata, on muidugi lugematu hulk, aga 1995. aastal valminud "Kasiino" sobib alguspunktiks väga hästi.

Legendaarse režissööri Martin Scorcese eepiline film käsitleb 70ndate aastatel nagu pärmi peal paisunud kasiinoäri. Sam Rothstein (Robert De Niro) on matemaatikageenius, kes suudab mänguõnne alati enda kasuks pöörata.

Nii tuleb kasiinoärikatele mõte panna ta Las Vegases mängupõrguid juhatama, et teistele mänguritele ja petistele külma teha ning raha kasiinodele jätta. Julgestuseks võtab ta kaasa lapsepõlvesõbra, väikest kasvu äkilise loomuga Nicky Santoro (Joe Pesci), kellega kaasnevad mured ei rõõmusta Sami ega kasiinoomanikke.

Sam armub aga endisesse prostituuti Gingerisse (Sharon Stone'i Kuldgloobuse pälvinud roll), kelle isu alkoholi, uimastite ja raha järele näib täitmatu. Sami ja kasiino tõusu ning allakäigu lugu on vürtsitatud Scorsesele iseloomuliku vägivallaga, sest kus liigub raha, seal liigub ka mafioososid.

"Kasiino" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:31

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

12:42

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

11:18

Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

10:43

Intervjuu kinojuhtidega. Kuhu on teel Eesti väärtfilmikinod?

10:02

Galerii: Kai kunstikeskuses avati Sirje Runge isikunäitus

10:01

Linnateatri näitlejad viivad avastama teatri kirevat ajalugu

09:55

Kristiina Reidolvi soovitused festivaliks Open House Tallinn: ERR-i telemajast Hundipea linnaosani

09:05

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

06:27

ERSO ja Eesti Kontserdi juhid peavad Allikmaa juttu liitmisest intrigeerimiseks

10.10

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

10.10

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

09:05

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

10.10

Pikaaegne Linnateatri saaliadministraator Juta Olesk: popkorniga veel saali ei tulda

10.10

Uue muusika reede: Florian Wahl, Maria Kallastu, Clicherik ja Mäx, Madonna jt

10.10

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

09.10

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai

10.10

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

09.10

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo