Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

Legendaarse režissööri Martin Scorcese eepiline film käsitleb 70ndate aastatel nagu pärmi peal paisunud kasiinoäri. Sam Rothstein (Robert De Niro) on matemaatikageenius, kes suudab mänguõnne alati enda kasuks pöörata.

Nii tuleb kasiinoärikatele mõte panna ta Las Vegases mängupõrguid juhatama, et teistele mänguritele ja petistele külma teha ning raha kasiinodele jätta. Julgestuseks võtab ta kaasa lapsepõlvesõbra, väikest kasvu äkilise loomuga Nicky Santoro (Joe Pesci), kellega kaasnevad mured ei rõõmusta Sami ega kasiinoomanikke.

Sam armub aga endisesse prostituuti Gingerisse (Sharon Stone'i Kuldgloobuse pälvinud roll), kelle isu alkoholi, uimastite ja raha järele näib täitmatu. Sami ja kasiino tõusu ning allakäigu lugu on vürtsitatud Scorsesele iseloomuliku vägivallaga, sest kus liigub raha, seal liigub ka mafioososid.

"Kasiino" on vaadatav Jupiteris.