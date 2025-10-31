X!

Kultuuriportaal soovitab: õudusfilm "Räägi minuga" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Räägi minuga
Räägi minuga Autor/allikas: pressimaterjal
Kultuuriportaal soovitab

Laias laastus on Halloweeniks filmide valimise kaks varianti: kas tahad midagi toredat ja süütut, nunnusid nõidasid ja rõõmsa ilmsega kõrvitsaid, või siis soovid südamepõhjani hirmutatud saada. Mõne aasta tagune "Räägi minuga" ("Talk to Me") pakub seda teist varianti. Hirmupelgurid võivad parem kaarega mööda minna, olge hoiatatud!

17aastane Mia, tema sõber Jade ning Jade'i noorem vend Riley tutvuvad ühel peol uue, TikTokis laineid lööva trendiga: surudes küünlavalgel iidset palsameeritud kätt ja lausudes sinna juurde "räägi minuga", saab suhelda surnutega.
Selline suhtlus peab aga jääma kindlatesse ajapiiridesse, muidu võtavad vaimud võimust. Mia ema on paar aastat tagasi segastel asjaoludel surnud ja neiu näeb õudses meelelahutuses võimalust emaga taas suhelda. Kui aga nooruke Riley mängu tõmmatakse, on kuri karjas. Õudusfilm.

Režissöörid Danny ja Michael Philippou. Osades Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird jt.

"Räägi minuga" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup



10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

30.10

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

30.10

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

