Kultuuriportaal soovitab: õudusfilm "Räägi minuga" Jupiteris
Laias laastus on Halloweeniks filmide valimise kaks varianti: kas tahad midagi toredat ja süütut, nunnusid nõidasid ja rõõmsa ilmsega kõrvitsaid, või siis soovid südamepõhjani hirmutatud saada. Mõne aasta tagune "Räägi minuga" ("Talk to Me") pakub seda teist varianti. Hirmupelgurid võivad parem kaarega mööda minna, olge hoiatatud!
17aastane Mia, tema sõber Jade ning Jade'i noorem vend Riley tutvuvad ühel peol uue, TikTokis laineid lööva trendiga: surudes küünlavalgel iidset palsameeritud kätt ja lausudes sinna juurde "räägi minuga", saab suhelda surnutega.
Selline suhtlus peab aga jääma kindlatesse ajapiiridesse, muidu võtavad vaimud võimust. Mia ema on paar aastat tagasi segastel asjaoludel surnud ja neiu näeb õudses meelelahutuses võimalust emaga taas suhelda. Kui aga nooruke Riley mängu tõmmatakse, on kuri karjas. Õudusfilm.
Režissöörid Danny ja Michael Philippou. Osades Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird jt.
Toimetaja: Kaspar Viilup