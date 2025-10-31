Kultuuriportaal soovitab: õudusfilm "Räägi minuga" Jupiteris

Laias laastus on Halloweeniks filmide valimise kaks varianti: kas tahad midagi toredat ja süütut, nunnusid nõidasid ja rõõmsa ilmsega kõrvitsaid, või siis soovid südamepõhjani hirmutatud saada. Mõne aasta tagune "Räägi minuga" ("Talk to Me") pakub seda teist varianti. Hirmupelgurid võivad parem kaarega mööda minna, olge hoiatatud!