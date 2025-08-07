X!

Kultuuriportaal soovitab: romantiline ja sügav "Üks ilus hommik" Jupiteris

Lea Seydoux filmis
Lea Seydoux filmis "Üks ilus hommik" Autor/allikas: Kaader filmist
Tartus kestva armastusfilmide festivali tuules on paslik vaadata Jupiterist ära Prantsuse režissööri Mia Hansen-Løvei film "Üks ilus hommik", mis oma diskreetse, puudutava ja õrna loo ning filmikeelega külmaks kedagi ei jäta.

Noor üksikema Sandra (Léa Seydoux) kasvatab 8-aastast tütart ja hoolitseb koos oma emaga filosoofiaprofessorist isa eest, kellel on neurodegeneratiivne haigus. Kui Sandra kohtab ammust sõpra Clémenti, lööb nende vahel lõkkele armuleek. Hoolimata sellest, et mehel on naine ja laps. Vastuolude vahel tuleb Sandral siiski elusihte seada ja püüda parimal viisil hakkama saada.

"Üks ilus hommik" on romantiline, rahulikult arenev draama, milles on sügavust rohkem kui enamusel žanrikaaslastel.

Filmis võitis Cannes'is Europa Cinemas Label auhinna. Režissöör Mia Hansen-Løve.

"Üks ilus hommik" on vaadatav Jupiterist.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

