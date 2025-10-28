Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

Laulja ja produtsendi Maria Minerva plaadifirma Viis andis esmakordselt välja nullindatel tegutsenud Lõuna-Eesti punkansambli Plixid muusika. Minerva ütles ERR-ile antud intervjuus, et Eestis tehakse harva midagi üle võlli ja oleks kurb, kui see ametlikult ilmumata jääks.

Lõuna-Eestis Lagujas sündinud Kadri, Tuuli, Signe ja Kaire tundsid üksteist juba sünnist saati ning nullindate teises pooles sai neist muusikaõpetaja Guido juhatusel ansambel Plixid. Aastatel 2005 kuni 2010 astusid nad üles punkpidudel, muusikafestivalidel, kaubanduskeskustes, aga tegid ka märgilise etteaste "Terevisioonis". Bänd läks laiali enne suuremat ühismeedia-buumi ning ametlikke salvestuste välja andmiseni kunagi ei jõutud.

Nüüd toob need kuulajateni plaadifirma Viis, mille asutas Eestis sündinud ja Los Angeleses tegutsev muusik Maria Minerva, kes ise nimetab ennast Plixide fänniks juba 2008. aastast. Teisipäeval ilmunud lühialbumilt leiab kaheksa lugu koos kahe remiksiga, mille eest vastutasid Minerva ise ning kohalik hüperpop-artist Ines Daferrari.

"Minu Plixide fänlus saigi alguse siis, kui nägin nende esinemist "Terevisioonis". See oli lihtsalt nii hea energiaga asi. Koos teismeliste tüdrukute avangardse esinemisega promosid seal Cabaret Derrida üritust Kiwa, Fabrique ja Erkki Luuk. Kogu see komplekt oli liiga naljakas, aga ka lugu, nende kõige tuntum "Questions", oli väga hea. Selle sõnu teab iga eestlane, kuigi nad võib-olla ei tea, kelle laul see täpselt on," meenutas Minerva.

Minerva sõnul sündis sellest meem enne meemide-ajastut. "Seda "Terevisiooni" esitust vaatan ma korra kuus, meenutan vanu aegu ja naudin seda, kui laheda energiaga tüdrukud oma asja tegid. Eestis toimub väga vähe sellist, mis on natukene kreisi ja üle võlli," tõdes ta.

"Pärast seda sai ikka aeg-ajalt mõnel kogunemisel kõlaritest Plixide muusika mängima pandud ja see tõmbas kohe inimesed käima. Plixide muusika käivitabki," selgitas Minerva ERR-ile.

Plixid tänaseks enam muusikaga ei tegele, aga Minerva sõnul läheb neil kõigil väga hästi. "Nad elavad kõik Lõuna-Eestis mõnusat pere- ja tööelu. Rambivalguses olemise vastu neil otseselt huvi ei ole, aga vähemalt nad olid nõus, et see muusika tuleks nüüd välja anda."

"Mõned nende salvestused on Youtube'is olemas ja isegi täitsa okei kvaliteediga, need on stuudios salvestatud, aga ametlikku reliissi ei ole," nentis Minerva ning lisas, et varem on ametlikult ilmunud ainult üks Plixide lugu – "Blond" 2010. aasta "Kohalik ja kohatu" kogumikul. Samalt kogumikult leiab kusjuures ka ühe Maria Minerva esimestest ametlikest väljalasetest.

"Ma hakkasin siis mõtlema, et kuidas selline olukord võimalik on, kuigi neil on nii palju häid lugusid. Mul tekkis pool-kinnisidee nende lood välja anda ja kui sain teada, et neid lugusid pole mitte kolm-neli vaid seitse-kaheksa, siis see kinnisidee süvenes veelgi."

"Samal ajal hakkas mu enda elus huvitav peatükk, sest kuigi ma olen muusikaga tegelenud 2009. aastast saatis, siis proovin nüüd olla tõsisem asjapulk ja läksin kuu aega tagasi UCLA ärijuhtimise magistrisse. Üritan enda uut mõtteviisi rakendada igas aspektis, nii et selle asemel, et mõelda, kuidas keegi võiks Plixide muusika ametlikult välja anda, võin ju selle ise välja anda," rääkis Minerva, kellel on soov asetada Plixid uude konteksti ka väljaspool Eestit.

Värskele albumile jõudsid salvestused esialgsel kujul. Need küll masterdati ära, aga miksimist ette ei võetud. "Las nad ollagi sellised nagu nad on, natuke toored ja lo-fi. Masterdamise tegime, sest mõned lood olid stuudios lindistatud, aastatel 2005 kuni 2010 Tartu Ö-stuudios, teised olid väga madala kvaliteediga demod, millest mõni oli väga vali, teine hiirvaikne. Loodetavasti kõlab tervikuna asi adekvaatselt ja kõik saavad aru, et see muusika ongi just sellisena lahe," märkis Minerva, kes kasutas enda remiksi tegemiseks Plixide vokaali eraldamiseks ka tehisaru abi.

Asjaosaliste üles leidmine oli Minerva sõnul Eestile omaselt väga lihtne. "Guugeldasin Plixide liikmete nimesid ja leidsin nad Facebookist üles. Meil arenes kohe ühe õhtuga vestlus. Nad olid natukene üllatunud, sest see tuli eikuskilt ja ma ei olnud varem omavahel tuttavad. Samas on meil palju ühist, sest mina pean ka ennast hingelt lõunaeestlaseks. Oli vist üsna selge, et ma tõesti südamest fännan ja mingeid kahtlasi kavatsusi mul ei ole. Teisalt tegi mind kurvaks kuulda, et neil oli olnud minevikus kriitiliste inimestega halbu kogemusi," rääkis Minerva Plixide albumi-kivi veerema lükkamisest.

"Nad võtsid veidi mõtlemisaega, aga siis hakkas meie koostöö üsna kiiresti sujuma. Tänan neid väga usalduse eest, sest raske on teha koostööd kellegagi, keda sa üldse ei tunne ja iialgi ei tea, mis motiivid kellelgi on. Underground-muusika asju tehakse ikka armastusest ja ma loodan, et see tuli ka läbi," lisas Minerva.

Plaadifirmat Viis Minerva ise plaadifirmaks nimetada ei julgegi. "See on pigem selline väike butiik-leibel, mille alt on tore aeg-ajalt midagi ilmutada. Ma eeldan, et järgmiseks ilmuvad mu enda sooloasjad ja äkki ka sõprade muusikat. Mul on üsna tagasihoidlikud unistused selle osas, aga aeg-ajalt midagi välja anda oleks tore," rääkis Minerva tulevikuplaanidest.