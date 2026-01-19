Keelenupp. Las ma elaboreerin

Miks kõlab mõni eestikeelne sõnavõtt, nagu oleks see koostatud 2010. aasta Google Translate'iga või trennist viilinud tehisarumudeliga, küsib Svea Grents värskes keelenupus.

Kuna inglise keelt on meie ümber palju, võtavad ka sellele omased väljendid vahel peas võimust. Tabava eestikeelse vasteni jõudmine võib nõuda oodatust rohkem mõttetööd, mille tegemata jätmisel satubki eeskätt meie kõnekeelde palju otsetõlget. Eriti rohkesti olen seda märganud kaassõnade, kujundite ja igasugu püsiühendite puhul. Tagajärg on kohmakas ingliskeelne eesti keel, mis kõlab tuttavlikult, aga samas häguselt, robotlikult ja lihtsalt kuidagi kentsakalt. Sobiva eestikeelse vaste leidmisel võib olla abi sellest, kui tõlkida väljend peas inglise keelde ja noppida seejärel välja mõtte iva.

Toon mõne hiljaaegu netiavarustest leitud näite ja esitan ka lahendusvõimalusi.

Nad andsid mulle võimaluse ennast uuesti leiutada. (They gave me a chance to reinvent myself.) > … ennast uuesti leida ~ puhtalt lehelt alustada.

Ta on asjaga luubis. (He's in the loop.) > ... asjaga kursis.

Ma läksin kõik välja. (I went all out.) > Ma andsin endast kõik ~ parima.

See ei olnud jutu punkt. (That was not the point of the story.) > ... jutu mõte ~ iva.

Kui mitte midagi muud, siis õpetas see meile kannatust. (If nothing else, it taught us patience.) > Vähemalt õpetas see meile kannatust.

Laural on iga õigus ta välja küsida. (Laura has every right to ask him out.) > ... igati ~ täielik õigus ta välja kutsuda.

Pärast kõike tean ma teda ainult kolm päeva. (After all, I've known her for only three days.) > Lõppude lõpuks olen ma teda tundnud ainult kolm päeva. ~ Olen teda ju vaid kolm päeva tundnud.

Sul on palju positiivseid kvaliteete. (You have a lot of positive qualities.) > … häid omadusi.

Ma olen sellega ebamugav. (I'm uncomfortable with this.) > See on minu jaoks ebamugav.

Sa pead oma mängu tõstma. (You need to up your game.) > ... end kokku võtma ~ rohkem pingutama.

Valin välimuse üle mugavuse. (I'm choosing appearance over comfort.) > Eelistan mugavusele välimust. ~ Pean välimust tähtsamaks kui mugavust.

Usaldus tekib üle aja. (Trust comes over time.) > … aja jooksul.

Otsigem oma mälusopikestest üles tuttavaks ja armsaks saanud väljendid, mis siis, et see nõuab teinekord lisapingutust. Kutsun üles vähem elaboreerima ning rohkem oma mõtteid laiendama, avardama ja täpsustama – meie rikkas keeles on selleks kõik vajalikud vahendid olemas.