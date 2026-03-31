Marto Mägi: kuigi ooper tahab olla mastaapne, on see nunnu ja armas

Foto: Von Krahl
Teater

Von Krahli teatri proovisaalis esietendub heli- ja videokunstniku Marto Mägi muusikaline lavastus "Ooper", mis jätkab Von Krahli niinimetatud tagaukse projektide sarja.

Noored etendajad ja muusikud võtavad oma koosloome lavastuses lähtepunktiks ooperi ja uurivad selle kaudu ambitsioonikaid nähtusi, mis tahavad olla eriti suured ja võimsad. Lavastust mängitakse esialgu viis korda aprillis Von Krahli proovisaalis.

"Minu arust on ooper kuidagi nunnu ja armas. Ta tahab olla nii suur ja nii mastaapne, kõike peab tegema nii suurelt: nii suur orkester, paneme koori 50 inimest, paneme kümme tantsijat taha, aaria, inimene sureb 10 minutit järjest. Samuti nagu rahvusooper Estonia saal on nii väike, aga ta pretendeerib olema miski, mis on nii suur," kirjeldas Marto Mägi.

"Ma ka tunnen endas seda tahet olla väga suur, kuigi ma ise olen väga väike ja see tuba on väga väike. Me tahame olla siin hästi suured. See ongi suur tõmme aina rohkema suunas. Eks see on ka ühiskonnas väga õhus – tahe on veel-veel- veel rohkem suuremaks, takistamatu kasv, konstantselt. See paraku jäi mulle külge ja ma tahtsin seda uurida."

Kunstnik-etendaja Liisamari Viik lisas, et Mäe strateegia oli valida välja midagi, mis tundub talle veider või millest ta ei ole täpselt aru saanud. "Ja siis ta muudab selle enda töös enda jaoks huvitavaks või mõistetavaks. Teeb enda versiooni ooperist."

Ooperi lavastaja-etendaja on Marto Mägi, kunstnik-etendajad on Linda Mai Kari, Liisamari Viik, lisaks löövad etendajatena kaasa Kaur Järve, Kadri Joala ja Silver Sagur.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Marto Mägi: kuigi ooper tahab olla mastaapne, on see nunnu ja armas

