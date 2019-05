90 aasta jooksul, mis lahutavad meid regulaarsete raadiosaadete algusest Eestis, on ilmunud maailmas palju põnevat kirjandust. Need raamatud on kõik oma ajastu lapsed ja ühtlasi selle kujundajad, peegeldades erinevaid tehnilisi, kultuurilisi ja poliitilisi olusid. Vikerraadio toimetajad Urmas Vadi ja Peeter Helme valisid välja 90 teost ajavahemikust 1926 kuni 2016, mida tutvustatakse iga päev alates 5. septembrist. Teksti kujul saab neid lugeda ERR kultuuriportaalist.

Oleme 2003. aastas.

Jaanuaris jõuab Maani viimane signaal 1972. aastal Jupiteri uurima saadetud kosmosesondilt Pioneer 10, mis on selleks ajaks jõudnud Päikesesüsteemi äärealale ligi 12 miljardi kilomeetri kaugusele meie koduplaneedist. Sellest traagilisem kosmosega seotud sündmus leiab aga aset 1. veebruaril, mil atmosfääri sisenemisel puruneb kosmosesüstik Columbia. Kõik seitse pardalolijat hukkuvad.

20. märtsil algab Iraagi sõda. Juba 9. aprillil sisenevad USA väed Bagdadi ning 1. mail esineb George W. Bush võiduka kõnega, milles teatab mahuka lahingutegevuse lõpust. Algab jaht peitu pugenud Saddam Husseinile, kes nabitakse varase jõulukingina ameeriklastele kinni 13. detsembril ning hukatakse pärast kiiret kohut 30. detsembril.

Eestis elatakse seevastu pigem poliitika tähe all: märtsikuised riigikogu valimised toovad võimule Juhan Partsi valitsuse, mis läheb optimistlikult vastu euroreferendumile sama aasta 14. septembril. Kaks kolmandikku osalejaist otsustab Euroopa Liiduga ühinemise poolt.

2003. aasta on aga ka romaanivõistluse viljade noppimise aasta – ilmuvad 2002. aasta võidutööd. Neist kahtlemata kõige olulisem on Nikolai Baturini "Kentaur": barokliku keele, sümfoonilise ja laiahaardelise sisu ning filosoofilise haardega pea kuuesajaleheküljeline romaan, mida autor kirjutab neli aastat. Tegu on väga päevakajalise teosega: räägib ju Baturin siin üha enam meie igapäevaelu mõjutavast Ida ja Lääne vastuseisust, samuti ökoloogilistest küsimustest: naftast ja ihast selle järele. Ning muidugi on teose keskmes ka mees ja naine. Ja kirjanik ise. Ehk siis: "Kentaur" on tõeline Baturini kirjanduslike ilmade kvintessents.

