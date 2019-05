Jan Kaus: Baturin oli ja on siiani sügavuste ja kõrguste kirjanik

"Nikolai Baturin on üks väheseid kirjanikke, kelle loomingut saab iseloomustada justkui talle isiklikult kuuluva mõistega. Ütled "avarilm" ja mõtled "Baturin". Meeldis ta looming või mitte, aga ta kirjutas romaane selle sõna kõige puhtamas mõttes. Tema haare püüdles haaramatust ja mõnikord ka ulatus selleni. Ta oli ja on siiani sügavuste ja kõrguste kirjanik. Nii et puu on langenud, aga avarilm jääb," sõnas Kaus.