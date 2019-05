Tiit Aleksejev: Baturin oli keelevõlur

"See keeleuuendus, mida ta elava loominguga tegi, oli suurim pärast Johannes Aavikut. Ma arvustasin tema "Mongolite unenäolist invasiooni Euroopasse" ja mul oli seda tehes veidi kõhe tunne, kuna mulle tundus, et ta on juba ühe jalaga üle, aga ma tean, et üks teos on veel tulemas. Selle nimi on "Maskide defilee" ja selle väljaandmise eest on seisnud mulkide selts ja Viljandi vallavalitsus. Aga mis Nikolai Baturinist jääb, on kindlasti rikkam Eesti keel. Kõigele lisaks ta oli väärikas mees. Taiga kütt. Mul oli au teda isiklikult tunda. Ta oli mehine kuni lõpuni," märkis Aleksejev "Aktuaalsele kaamerale".

2016. aastal ilmunud romaaniga "Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse" pälvis Baturin ka Tammsaare romaanipreemia.

"See maksiim tõest ja õigusest, mille ta püstitas, see on tegelikult elus ning kunstis ja kirjanduses ning muusikas üks tähtsamaid. Sest kui me tõe ja õiguse põhimõtet oma loomingus ei kasuta, ei tarvita, esiplaanile ei too, siis on see kõik põhk, mis me teeme. Ükskõik millisel kunstialal," selgitas Baturin tollal.

Baturin on kirjutanud 12 romaani, lisaks jutustusi, luulekogusid, näidendeid, esseistikat ja neli filmistsenaariumi. Mitmete romaani- ja dramaturgiapreemiatega pärjatud Baturini teoseid on tõlgitud vene, ukraina ja ka leedu keelde.