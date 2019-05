"Ma olen püüdnud endale kogu aeg selgeks teha, mis on elus peamine ja mis on pealmine," kõneles Baturin, lisades, et mitte raha ei ole peamine, vaid rahu.

"Mis on väärt see tehnika progress, suured ehitised ja tulemused kultuuris, kui me mõne aja pärast kolmandas sõjas selle kõik hävitame. See mõte on mind painanud nagu kõiki inimesi ilmselt. Kas on üldse inimkonnal võimalik sõdu ära hoida või leevendada. On see jumalik ettemääratus või on võimalik ka inimesel sekkuda ja neid ära hoida?"

Selle mõtte ajel hakkaski Baturin teoses "Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse" ajalugu läbi sondeerima. Baturin räägib kolmveerand tunni pikkuses videos elust ja loomingust, lapsepõlvest, aga ka näiteks Aleksandr Blokist, Sven Grünbergist ja filmitegemisest.