"Piir" ("Border")

Režissöör: Ali Abbasi

Tristan Priimägi sõnul tuleb "Piirist" rääkida niiviisi, et sisuliselt midagi ei reedaks. "Rootsi filmitegija Ali Abbasi on teinud filmi, milles seksuaalsesse aktsepteerimisse on kaasatud veel üks huvitav inimgrupp," ütles ta ja kinnitas, et peategelasteks on kaks väliselt eripärast karakterit, kes leiavad üksteist. "See on kõige lihtsamal tasemel film heidikutest, keda selgelt ühiskonnas ei aktsepteerita tänu nende välimusele."

"Filmis on ka tugev žanrielement, mis ei luba tal minna mingiks lihtsaks asjaks, vaid keerab kohati üsna rõlgeks," tõdes Priimägi ja rõhutas, et "Piir" on sellele vaatamata väga hästi tehtud. "Kui sul on välimuselt nii vastuvõetamatud tegelased, siis sa elad nende tundeelule ja emotsioonidele tugevalt kaasa."

"Skate Kitchen"

Režissöör: Crystal Moselle

"Äärmiselt realistlik film ühest tüdrukute rulagängist New Yorgis, kuidas nad elavad ja mida nad teevad," sõnas filmikriitik ja nentis, et eriti dokumentaalselt on üles võetud teismeiga, kus kõik muutub nii kehas kui peas. "Tavaliselt see on filmidest hästi trivialiseeritud, filmid käsitlevad teismeiga nagu Victoria-ajastul, et on laps-laps-laps ja järsku on täiskasvanu," kinnitas ta, lisades, et muutust ja transformatsiooni enamasti ei näidata.

Priimägi kinnitas, et "Skate Kitchen" see-eest näitab just, kuidas identiteeti kujundatakse ja kuidas kuulumise, mittekuulumise ning muude kahtluste ja painetega toime tulla. "Eriti kihvtilt tehtud, surumata mingit lugu peale, kuigi ka see lugu on ka seal sees olemas," lisas ta ja nentis, et tegemist on heas mõttes Sundance'i filmifestivali linateos. "Kui Sundance on hea, siis ta on just selline, hästi eluline ja indie."

"Kui ma seda vaatasin, siis ma ei tundnud küll, et see peaks just tüdrukutefilm olema, et ma ei või seda vaadata," ütles Tristan Priimägi ja arvas, et "Skate Kitchen" sobib pigem kõigile.

"Stan & Ollie"

Režissöör: Jon S. Baird

Film "Stan & Ollie" viib Priimägi sõnul vaatajad 1950. aastate Ameerikasse, võttes fookusesse kuulsa koomikutepaari Stan Laureli ja Oliver Hardy. "Nad saavutasid oma karjääri tipu 1930. aastatel, kuid 1950. aastateks on nende huumor justkui ajale jalgu jäänud," selgitas ta ja mainis, et filmist tuleb hästi välja, miks nad ei kuulu Charlie Chaplini ja Buster Keatoni kõrvale. "Nende naljad on aegunud ja mingis mõttes tunneme meie vaatajana sama, mida tunneb nende auditoorium toona."

Samuti kiitis filmikriitik peaosaliste rollisooritusi. "Minu arust räägib film ka sellest, kuidas meelelahutaja on selline silt, millest sa kunagi lahti ei saa, isegi kui sa oled vana ja sind enam vaatama ei tulda, siis sa pead sellega edasi tegelema," mainis ta ja tõdes, et "Stan & Ollie" puhul ei saa kohati üle, kas sa naerad nendega koos või nende üle.