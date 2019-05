Steven-Hristo Evestus jagas teatrisoovitusi suvehooajaks

Evestus märkis, et Berliinist teatrifestivalilt tulles on aru saada, et Eesti erineb ka maailmas millegi poolest – erineb selle poolest, et üheski riigis ei ole sellist tihedat traditsiooni nagu Eestis paarikümne aasta jooksul on välja kujunenud. "Me võime Eesti kaardi täpikesi täis panna ja suveteatrina ära märgistada. See on midagi erakordset. See on kindlasti üks meie kaubamärke.

Evestus tõdes, et oli loomulik, et kriitika selle lavastuse suhtes oli nii ja naa, sest tegemist oli ka suure meelelahutusüritusega. "Aga teatrit tehti seal ka. Sõnumid olid väga selged. Teema oli väga huvitav – Nõukogude aja meelelahutustööstuse rõõmud ja piinad."

Ta rääkis, et kuigi "Kremli ööbikute" mängimist sel suvel jätkatakse, tulevad Ööbikud lavale ka Tartus. "Nimelt tuuakse Tartu Uue Teatri siseruumides välja kammerooper "Emajõe ööbikud", mis kujutab endast Jannsenite perekonda ja esimese üldlaulupeo ettevalmistamist ning kokkupõrkumist erinevate takistustega ja üle nende takistuste selle laulupeo korraldamist."

Huvitav siinjuures on see, et "Emajõe ööbikud" ei ole ainuke laulupidu käsitlev tükk, lisas Evestus. "Palju on juba räägitud Gustav Ernesaksast kõnelevast lavastusest "Hakkame, mehed, minema", mis tuleb Tallinnas Noblessneris mängimisele, ja Tartu üllatab vee ka teise lavastusega. Nimelt mängitakse Raadil, mõnisada meetrit esimese laulupeo toimumiskohast lavastust "Pidu tuli", mis on ka pühendatud laulupeole."

Mulluse suve põhjal julges Evestus kindlalt soovitada R.A.A.A.M.-I lavastusi, mis on olnud edukad ka erinevatel festivalidel. "Nii "Praegu pole aega armastamiseks" kui ka "Piksepilv", mis on udmurdi lavastaja lavale toodud ja nende edukas jätkuv mängimine tähistab seda, et nendes lavastuses on mingi sõnum. Kusjuures see "Praegu pole aega armastamiseks" oli nomineeritud üsna mitmele teatripreemiale, kust ka Harriet Toompere oma auhinna noppis."

Sel suvel on Püha Katariina kirikus baškiiri lavastaja, Kuldse Maski laureaat Airat Abusakhmanovi välja toodud "Juudit", mis põhineb teadupärast Tammsaare piiblilegendil, kus teemad on võimuiha ja armastus ning peaosades on Riina Maidre ja ilmselt suvel riigikogust väikesel puhkusel olev Üllar Saaremäe.

Asjadest, mida Evestus veel näinud pole, tõstaks ta esile Endla teatri, kes on teda ja ka muid teatritegijaid heas mõttes üllatanud. "Lavastaja Kaili Viidas, kes on viimastel aastatel teinud huvitavaid lavastusi, olgu selleks kas või Pärnus juba kolmandat suve mängitav "Säärane mulk" või möödunud suvel Emajõe Suveteatris üleküpsenud muinasjutt "Tsaar Saltaan", kus tehti töötlusi Ott Kiluskiga ja millest viimane oli nomineeritud ka teatri aastaauhindadele. Sel suvel on oodata uut lavastust "Ihu paradiis", mis räägib olematust kohtumisest kahe inimese – Jannseni ja Wagneri – vahel Pärnus."

Pärnus on sel aastal mitmeid juubeleid, mis lõppevad nulliga – nii Pärnu muul kui ka Pärnu Muuseum, Tallinna väravad, Jannsen, pluss laulupeo juubel. See kõik ühildatakse Evestuse sõnul selles lavastuses. "Kaili Viidas on taaskord lavastaja, peaosades on "Tõe ja õiguse" filmist tuntud Priit Loog ja Ott Raidmets. Nii et ma loodan ka sellest lavastusest midagi rohkemat kui lihtsalt sellist suvist meelelahutust."

Neile, kes aga väga tahavad kerget meelelahutust, võiksid vaatama minna Eesti uut alustavat Paide teatrit, märkis ta. "Paide teater toob välja Vargamäel "Eesti jumalad", kus ta üritab põimida üldse eestluse mõtte, teha seda nii nalja kui ka tõsidusega ja publikut on oodatud sinna palju. See on minu jaoks kindlasti midagi sellist, kust ma saan oma huumori- ja teatriannuse kätte. Muidugi jätkuvad ka Eesti 100 lavastused, ja paar head huumorisoonega lavastust, mis veel jätkuvad, on Draamateatri "Isamaa pääsukesed" ja Linnateatri "Miljonivaade". Neid on võimalik veel juunikuus vaadata, pluss Linnateatris on veel võimalik vaadata Vürst Gabrieli seiklusi."