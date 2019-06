Album "Sinner" jõudis valitud kuulajateni juba mai lõpus, kui Moodymann müüdis seda Detroitis ühel grillpeol ning see oli saadaval ka mõnes üksikus kohalikus plaadipoes, vahendas Resident Advisor. Müügil olnud vinüüliversioonil oli viis lugu, peagi ilmuval digiversioonil aga seitse lugu.

Uuele plaadile jõuab ka "Got Me Coming Back Rite Now", mis jõudis kuulajateni möödunud aastal.

Lugude nimekiri:

01. "I'll Provide"

02. "I Think Of Saturday"

03. "Got Me Coming Back Rite Now"

04. "If I Gave U My Love"

05. "Downtown"

06. "Deeper Shadow"

07. "I Got Werk (Live)"

Kuula värske albumi esimest singlit "I'll Provide":