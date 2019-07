Oskar Lutsu romaanist "Talve" valmib film, võtted algasid Vooremaal

Oskar Lutsu romaanist "Talve" valmib film, mille režissööriks on Ergo Kuld ja stsenaristiks Martin Algus. Film, mille võtted algasid Vooremaal, on järjeks Lutsu teoste põhjal vändatud filmidele "Kevade" (1969), "Suvi" (1976) ja "Sügis" (1990).

"Talve" on viimane osa Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmide reas. Filmi tegevus toimub 1942. aastal, kui Eestis on asendunud Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Maad on räsinud küüditamislaine ja ilmasõja lahingud, ent vaatamata ebakindlusele jääb inimloomus ikka endiseks, armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse.

Filmi tegevustikku raamib Arno Tali poja Arnoldi naasmine kodumaile, mis puhub Paunvere noorte Tootside-Kiirte ja Teelede vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga. Okupatsiooniaja piirangutest hoolimata prassitakse ja pidutsetakse, käiakse ehal ja kembeldakse, nooruslik uljus ei lase end ohtlikulgi ajal kammitseda. Filmis on oluline koht ka armastatud vanemal põlvkonnal, kus Teele, Kiir ja teised ammu tuttavad tegelased oma laste õnne nimel maid jagavad.

Stsenarist Martin Algus ütles, et "Talve" on üks ilus, naljakas ja põnev armastuslugu keerulistel aegadel, kus Lutsu tegelaste vanem põlvkond nooremale teatepulga üle annab. "Saaga saab kauni lõpu ja samas läheb elu edasi. Raamatuga on erinevusi päris palju, üks asi on filmi dünaamika ja loogika, mis ise sunnib loosse muudatusi tegema, aga samas oli meil ka suur lisaeesmärk olla lutsulikum ja põnevam kui algamaterjal ise, mis teadagi pole suures osas Lutsu enda kirjutatud." Stsenarist ja režissöör võtsid julguse ja vabaduse "Talve" päris korralikult ümber teha. "Mõtlesin selle peale palju, mida Oskar Luts ise oleks selle looga tegelikult teha tahtnud. Raamatust on võetud mõned põhimotiivid ja needki oleme kohati üllataval moel lahendanud."

Filmi osatäitjate seas näeb nii vanu kui noori tegijaid. Nii tulevad "Talve" filmis taas ekraanile Riina Hein, Margus Lepa ning uusi tegelasi kehastavad Henessi Schmidt, Karl Robert Saaremäe, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Märt Koik, Harry Kõrvits, Meelis Rämmeld, Kersti Tombak jt.