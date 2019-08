Paksust Margareetast saab esimene liftiga vanalinna torn

"Paksu Margareetasse oleme kavandanud mitte ainult peresõbraliku, vaid ka igati ligipääsetava püsiekspositsiooni," ütles Meremuuseumi direktor Urmas Dresen. "Lifti paigaldamine keskaegsesse torni on erakordne nii muinsuskaitse kui ka ehitaja jaoks. Koos kaldteedega suudame muinsuskaitsealuse ehitise ratastoolis külastajate jaoks ligipääsetavaks muuta ligi 90 protsendi ulatuses," sõnas ta ja lisas, et mõeldud on ka teistele erivajadustele. "Pimedate juhtliinid, kombatavad korrusteplaanid, kirjeldustõlkega audiotuur, kuulmisaparaadiga ühilduv helisüsteem, viipekeelsed videotõlked ja keerulisi nähtuseid lihtsalt selgitavad käed-külge lahendused on mõned näited."

Renoveeritud Paks Margareeta plaanitakse ligi kaks aastat kestnud renoveerimise järel avada uuesti 2019. aasta lõpus.