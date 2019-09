Meremuuseum avab uue ekspositsiooni Paksus Margareetas juba novembris

Esmaspäeval jõudis oma uude asukohta muuseumi üks seniseid tähteksponaate, Saaremaalt pärit Kahvelkuunari Triinu mast, mis hakkab kõrguma läbi kolme korruse. Mast kuulub meremuuseumile juba 40 aastat. Vanu meretraditsioone järgides asetati esmaspäeval, enne masti lõplikku püstitõmbamist, selle alla õnnemünt.

"Kui ehitati laeva ja kiil ning mastikand said valmis ja hakati paigaldama masti, siis pandi masti alla alati hetkel kehtiv metallraha. Meremuuseum on samuti pikkade traditsioonidega ja hoiab meretraditsioone aus ning otsustasime, et selle suurepärase Triinu masti alla enne, kui ta täitsa paika läheb, paneme 2-eurose laulupeo mündi," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Eesti Meremuuseumi nõukogu esimees Roomet Leiger.

Nii uskumatu kui see ka pole, oleme me Paksus Margareetas oma töödega üsna lõpusirgel, ja kui kõik hästi läheb, on uue ekspositsiooni avamine planeeritud novembri lõppu," lisas Leiger.