Peeter-Pauli katedraali kelder näeb praegu välja selline nagu paljude vanade majade keldrid, kuhu on kogunenud selline kraam, mida hetkel vaja pole, kuid mida võiks tulevikus vaja minna. Nurgas on ka väike töökoda. Vannis ei käi selles keldris samuti keegi, vann lihtsalt seisab praegu seal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keldri teist osa, mis on paremini korras, kasutavad praegu kokkusaamisteks Eestis elavad poolakad.

Keldrisse tuleb muuseum ja kabel. "Nagu on suurtes Euroopa kirikutes, et on peasaal või kirikusaal ja siis on väikesed kabelid kiriku all, nii ka meie soovime teha siia Eduard Profittlichi nimelise kabeli. Loodame, et ta saab varsti õndsaks ja siis on põhjust talle ka siin kabel avada," selgitas Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas.

Muuseumi läheb palju neid esemeid, mis kuulusid kunagi Eduard Profittlichile. Näiteks missaraamat aastast 1938, samuti küünal umbes samast ajast. Aga ka Eduard Profittlichi märkmed, päevikud ning säilinud riided, mida peapiiskop kandis.

Kiriku keldri remont algab kohe pärast ülestõusmispühi ehk aprillis. "Loomulikult vajab see ressurssi. Me otsime neid juurde kaks või kaks ja pool aastat. Me püüame hoida seda samas tempos Eduard Profittlichi õndsakskuulutamisega," ütles Paas.

Dokumendid peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamiseks on olnud Vatikanis juba aasta. Huvitavaid fakte võib veelgi lisanduda, sest just esmaspäeval avas Vatikan uurijatele paavst Pius XII arhiivid ning siiani salastatud materjalid puudutavad ka Eestit.

"Sinna perioodi jäävad ka Eesti diplomaatilised suhted Püha Tooliga ja Eduard Profittlichi kohtumine Rooma Paavstiga aastal 1940. Me peame nüüd minema uuesti Vatikani arhiivi ja need dokumendid üle vaatama," ütles Paas.

Peapiiskop Eduard Profittlich arreteeriti juunis 1941 Tallinna Peeter-Pauli katedraalis ning deporteeriti otse altari eest Kirovi vanglasse süüdistatuna Nõukogude Liidu vastases tegevuses ning mõisteti surma.