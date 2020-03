Kirjanduspreemia nominent Carolina Pihelgas: minu luulekogu on poeetiline uurimus

Luulekogus "Valgus kivi sees" on proosaluuletused. "See tähendab, et luuletused on visuaalselt proosalaastude moodi ja narratiivsemad kui muidu. Samas olen tekstides püüdnud tiheda poeetilise keele juurde jääda," tutvustas teost autor.

"Raamat kõneleb mäletamisest ja mälust. Olen proovinud tagasi minna lapsepõlve ja sinna minnes leidsin end oma lapsepõlve kodust, ruumist. Selle ruumi mäletamise kaudu hakkasid luuletustesse sisse tulema suguvõsa teemad," avas sisu nominent ja lisas, et luulekogu on justkui poeetiline uurimus.

Autor tõdes, et raamat valmis lühikese aja jooksul. "Kirjutasin teost pool aastat. Luulekogu on üks tervik. Mitte kokku kogutud luuletused, vaid algusest lõpuni kirjutatud jutustus. Küll aga on teos üsna fragmentaarne. Leidub erinevaid vaatepunkte – on minu enda mälestusi ja minu vanavanemate vaatepunkte," lisas ta. "Raamatust leiab katkendeid minu vanaisa päevikust."

Carolina Pihelgas on nomineeritud ka ilukirjandusliku tõlke võõrkeelest eesti keelde kategoorias, kus nomineeritud teoseks on hispaania keelest tõlgitud Pablo Neruda "Armastusluuletused". "See raamat koosneb kolmest luulekogust. Teoses on 20 armastusluuletust ja meeleheitelaul," tutvustas teost nominent. "Pablo Neruda teos ilmus 1924. aastal, mis oli autoril järjekorras teine luulekogu. Tegemist on modernistliku, tiheda ja üsna keeruka tekstiga."

"Armastusluuletustes" on "Kapteni laulud" – need pärinevad Neruda hilisemast perioodist, 1950. aastatest. "Kapteni laulud on minu tõlkes ilmunud ka varem, kümme aastat tagasi – siin on redigeeritud versioon."

Kolmas luulekogu Neruda raamatus on "100 sonetti armastusest", mis kuulub samuti hilisemasse perioodi. "See kogumik koondab kõiki tähtsamaid Neruda armastusluuletusi," selgitas tõlkija ja lisas, et Neruda teoseid on eesti keeles ilmunud ennegi, kuid need on olnud pigem autori poliitilised luuletused. Nii on Nerudal Eestis poliitilise luuletaja maine. "See oli üks põhjus, miks ma tema teostest valisin just armastusluuletused. Tahtsin näidata tema teist poolt."

Pihelgas tunnistas, et raamatu tõlkimine oli pikk töö. ""Kapteni laulud" tõlkisin kümne aasta eest. Kogusse lisandusid kaks raamatut, mida pidin tõlkima hakkama. Minu ideaalne tõlkimiskiirus on üks luuletus päevas. Hiljem peab neid tekste muidugi ka toimetama – see oli suur töö. Paar aastat võtab kindlasti sellise teose tõlkimine aega."

Nominent arvas, et tõlkimine ja kirjutamine täiendavad teineteist. "Kirjutamise puhul on ettevalmistusperiood pikem. Idee tekib ja areneb. Sellele järgneb intensiivne tööperiood. See võib aega võtta pool aastat või isegi aasta," selgitas autor kirjutamisprotsessi. "Luule tõlkimine on töö, mida saab teha iga päev."