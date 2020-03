Tartu folgiklubi korraldab virtuaalse vestlusõhtu kirjanik Lauri Sommeriga

Kirjanik Sommeril on nii mõndagi öelda lugejaile, aga hoopiski teises võtmes kui seda tavaliselt tehakse. Autobiograafilises Võrumaa-ainelises "Räestu raamatus" käsitleb autor oma kodukandi ajalugu, kujutades selles nii enda esivanemaid kui ka sealt pärit kirjanikke Juhan Jaiki ja Artur Adsonit. Romaanis leidub ka esseid,

luulet, jutustusi. 2014. aastal ilmunud "Sealpool sood" on nagu teine pool "Räestu raamatule".

Intervjuus Markus Järviga on autor öelnud, et "Räestu raamat" on tema ema raamat ja "Sealpool sood" isa raamat.

""Sealpool sood" on vaimne kaart, kus ajakihid asuvad üksteise peal, korduvad milleski ja kohtuvad kujutlusega. Või

mälugeneraator, mis loodab lugejas vallandada tema enda ununud hetki," on ta öelnud.

Kirjanik, luuletaja, kirjandusteadlane, tõlkija ja muusik Lauri Sommer sündis Viljandimaal arstide peres. 2003. aastal lõpetas Lauri Sommer Tartu Ülikooli kirjanduse magistrina. Luuletusi hakkas noor kirjanik avaldama ajalehes "Sakala" 1990. aastal. Temalt on ilmunud hulgaliselt artikleid, esseid, proosapalasid, raadiosaateid ja tõlkeid.

Muusik Sommeri esitusi võib nautida mitmeid Kago heliplaate kuulates,

näiteks CD-d "Kago" (2007), "Mopskassi maja" (2008), "Ibipaio"( 2012).

Otseülekanne Võrumaalt Lauri Sommeriga on jälgitav Facebookis 26. märtsil kell 18.