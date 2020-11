Otseülekanne kell 16.00: Euroopa filmifoorumil arutletakse filmitööstuse kriisist väljumise teemal

23. novembril toimuval Euroopa filmifoorumil arutavad 11 rahvusvahelist filmi- ja meediavaldkonna liidrit ning poliitikakujundajat, kuidas Euroopa ja ka kogu maailma filmitööstus peaks valitsevale keerulisele olukorrale reageerima ja millised on võimalused väljakutsete enda kasuks pööramiseks. Konverentsi otseülekannet on võimalik jälgida ERR kultuuriportaalist.

Konverents vaatleb lähemalt, kuidas taastada ja arendada koostööd sisuloojate, produtsentide, turuosaliste ja publiku vahel, millised on edaspidi Euroopa filmi ja sisuloome valdkonna märgureeglid ning tutvustab samuti hetkel Eestis loodavat muusika, kirjastuse ning meediatööstuse hiidude poolt soositud innovatiivset autoriõiguste globaalse haldamise platvormi.

Otseülekanne algab kell 16.00:

Euroopa filmifoorumi kuraatori Sten-Kristian Saluveeri sõnul ei ole muutused filmitööstustes juhtunud üleöö, pigem on globaalne viirusepuhang juba varem alanud arenguid kiirendanud. "On selge, et uus olukord ei nõua vaid rahalisi vahendeid, vaid sektori taaselustamiseks on vaja uusi juhtimisoskusi ja teadmisi," kinnitas ta.

Foorumil võtavad teiste seas sõna Film London tegevjuht Adrian Wooton, kes selgitab, kuidas korraldati mõne kuu eest filmiproduktsioonidega jätkamise nimel ümber COVID tõttu 2020 aastal üle miljardi euro kaotanud Londoni filmitööstus. Rahvusvaheliste festivalide Festival Rotterdam, Udine Far East Film Festival ja New Horizons Polish Days juhid arutlevad filmifestivalide tänase olukorra ja tuleviku üle. Innovatsiooniteadlane ja äri-, teadus- ja tehnoloogialiidrite võrgustiku Twin asutaja Robert Wolcotti arutleb vestluses Sten Saluveeriga millised omadusi, oskusi ja otsuseid filmitööstus COVIDi järgseks ajaks vajab, lähtudes oma pikaajalisest koostööst poliitikakujundajate ning Fortune 500 liidritega üle maailma.

Euroopa filmifoorum Tallinn toimub sel aastal virtuaalse konverentsina ning on jälgitav otseülekandena. Euroopa filmifoorumi loodi Euroopa Komisjoni poolt 2014. aastal strateegia "Euroopa film digitaalajastul" osana.