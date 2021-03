Kultuurkapitali kirjanduspreemia nominentide hulka jõudis tänavu luule kategoorias ka Joosep Vesselov oma esikkoguga "Linna laul". ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et debüütkogu juures oli suureks eeskujuks just Hasso Krulli looming.

Joosep Vesselov selgitas, et enamus tekstid selles luulekogus on sündinud Hasso Krulli mõjutustel. "Lugedes tema esseed "Loomise mõnu ja kiri" jäi kõige enam kõlama mõte, et loomislaulu laulmise käigus toimub maailma loomine ning see loomine koondub laulja ümber," sõnas ta ja lisas, ets selle mõtte toel kirjutas ta valdava enamus sellest luulekogust.

"Kõik need tekstid on sündinud Tartus, enamasti Genklubi hoovis istudes," mainis ta ja rõhutas, et tema debüütkogu "Linna laul" luuletusi polnud ka varem ajakirjanduses avaldatud. "Need olidki kirjutatud ühe maniakaalse hoona."

Kirjaniku jaoks oli väga suur üllatus, et "Linna laul" jõudis Kultuurkapitali kirjanduspreemia nominentide hulka. "Väga hea valik on sel aastal ja ma hoian kõigile pöialt."

"Hasso Krulli kõrval olid suurimad eeskujud Tõnis Vilu ning tema luulekogud "Kink psühholoogile" ja "Igavene kevad", samuti Mats Traadi "Harala elulood", mille tekstid on andnud minu luulekogusse palju traagikat," mainis ta ja lisas, et hiljem toimetades avastas ta, et paljudes tema luuletustes on sees ka surm ja traagika.