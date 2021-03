Meremuuseum otsib jäädvustusi 1992. aasta purjeõpperegatist

1992. aasta suvel väisas Eestit rahvusvaheline purjeõpperegatt The Tall Ships Races, mis külastab taas Tallinnat eeloleval suvel. Seoses suursündmuse tulekuga ootab Eesti Meremuuseum teateid erakogudes olevate materjalide kohta 1992. aasta regatist .

"Juba mais plaanime Lennusadamas avada väikese teemaala, mis tutvustab sündmust ning mõningaid erilisi purjelaevu, mille mudelid ka oma kogudest välja toome," rääkis Meremuuseumi teadur Feliks Gornischeff.

"Näitust ette valmistades avastasime, et 1992. aastast meil materjale napib ning üllatuslikult puuduvad vastavad videokaadrid ka rahvuslikest filmiarhiividest. Seetõttu on meil palve kõikidele, kes sündmust jäädvustasid või kellel on alles regatiga seotud esemeid, võtta ühendust Meremuuseumiga" lisas ta.

Infot 1992. aastal toimunud The Tall Ships Races purjeõpperegati jäädvustuste ja sündmusega seotud esemete kohta ootab muuseum aadressile kogumine@meremuuseum.ee. Põnevamad foto- ja videosalvestused saavad eksponeeritud teemaalal Lennusadamas.

Pikaajalise traditsiooniga rahvusvaheline avamere õpperegatt The Tall Ships Races Tallinn 2021 toimub 15.--18. juulil.