Tartus ja Narvas avanesid vanade näituste kõrval ka täiesti uued

Tartu kunstiinimestel on rõõmupäev mitte ainult piirangute leevenemise üle, aga ka südalinna kultuurikeskuse tõttu, kuhu Tartu Kunstimuuseum kolida plaanib. Siin saab esmaspäevast taas näha Eike Epliku "Jagatud territooriumi" ja Siiri Jürise "Kehvastuvat mateeriat".

Lisaks on Tartus avatud mitmed täiesti uued näitused, näiteks Vanas Anatoomikumis on kõige viimane kunstinäitus, Peeter Langovitsi fotograafianäitus. Tartu Kunstimajas on aga kolm täiesti uut näitust.

"Kahjuks tuli varasemad näitused sulgeda, need ei saanudki pikalt lahti olla, kuid need uued on ka tõelised maiuspalad, märkis "Aktuaalsele kaamerale" Tartu Kunstimaja kuraator-projektijuht Peeter Talvistu.

"Üleval on fotokunstnik Krista Mölleri Tartule ekstra tehtud ja nendele ruumidele ekstra tehtud isikunäitus. Monumentaalgaleriis on Jaanus Samma isikunäitus, mis valmis eelmisel kevadel siin residentuuris olles ja ERM-i kogude põhjal, see on väga huvitav kõrvutus. Ja siis väikses saalis on noore kunstniku Siim Elmersi esimene isikunäitus," tõi Talvistu välja.

Narva Kreenholmi kultuurikvartalis, mis sai riigikogu kultuurikomisjonilt riiklikult tähtsa kultuuriobjekti staatuse, jagub kultuurielamusi juba praegu. Kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline grupinäitus, mille keskne teema on ökoloogiline rahutus ja ebakindlus. Näitus tõi ajaloolisesse Kreenholmi asumisse 17 kunstniku tööd ja see on ka esimene suurem näitus, mida piirangute leevenedes Narvas näha saab.

"Esimene külastaja on juba käinud, vaatas huviga, võttis aega. Näitus on avatud viiel päeval nädalas, eriliselt oluline, et me käsitleme keskkonnakriisi, ökoloogilise rahutuse ja ebakindluse teemat siin Narva ja Ida-Virumaa kontekstis," rääkis näituse kuraator Ann Mirjam Vaikla.

"Me elame üleminekuajal ja eriti just Narva ja Ida-Virumaa on see Eesti ja laiemas kontekstis kogu maailma ülemineku üks kese. Mai teisest poolest alustame publikuprogrammiga, filmiprogrammiga, usun, et siia tuleb päris palju inimesi," lisas ta.

Näitus jääb Narva kunstiresidentuuris avatuks kuni 20. juunini.