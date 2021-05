Eesti kunsti kevadoksjoni kalleim töö müüdi 49 000 euroga

Kuus ja pool tundi kestnud maratonoksjonil tutvustati 76 tööd, millest kolmveerand leidsid uue omaniku. Veebis toimunud oksjonile oli registreerunud üle 200 osaleja, mis on galerii rekord.

Kõige kallimalt müüdi Eesti realisti Oskar Hoffmanni 19. sajandi lõpul valminud õlimaal "Eesti talupoeg vankri ja varsaga teel", mis osteti alghinnaga 49 000 eurot.

Lõpphinna poolest järgmine oli Jüri Arraku õlimaal "Libarändur", mis müüdi 33 400 euroga, see oli alghinnast neli korda kõrgem. Kõige rohkem kerkis hind Arraku teise teose puhul. Litograafia "Vestlus linnuga" müüdi 4100 euroga, mis on alghinnast üle viie korra kõrgem.

Kunstiteadlane Harry Liivrand tõi veel esile Richard Uutmaa 1960. aasta maali "Õhtuvalgus rannal", mis osteti 25 600 euroga ja Evald Okase 1987. aastal valminud maali "Laulupidu", mille lõpphinnaks kujunes 15 200 eurot. Mõlemad müüdi alghinnast ligi kolm korda kallimalt.

"Väga kõrgele tõusid panused näiteks August Janseni, Jüri Arraku, Evald Okase, Edgar Valteri maalide puhul. Hästi läks ka noorematel maalijatel, näiteks Urmas Pedaniku tööd, samuti näiteks Jaan Toomiku värske maal eelmisest aastast - selle hind tõusis kahekordseks," rääkis Liivrand ERR-ile. Tema sõnul oli suur üllataja ka August Jansen, kelle "Narva Hermanni kindlus" müüdi 25 000 euroga. "[See on] väga kaunis hilisimpressionistlik vaatepilt 1934. aastast. Selle alghind oli 10 800 eurot, aga galerii ei kujutanud ette - ja tegelikult ka hinna pakkujad ei kujutanud ette -, et lõpphind tõuseb 25 000-ni," tõdes Liivrand.

Oksjonil osteti ära ka suurem osa pakutud graafikast, kusjuures enamuse tööde hinnad tõusid tublisti alghinnast kõrgemale, rääkis kunstiteadlane. "Näiteks Eduard Wiiralti kuulus teos "Monika" - selle alghind oli 3800 eurot, aga see müüdi ära 4400 euroga. Aga kõrgete hindadega läks ka Richard Kaljo looming, Evald Okase ja Viive Tolli graafikat, Marju Mutsut, Malle Leisi, ka Henno Arrakut näiteks ja Renaldo Veeberi graafika," ütles Liivrand.

Eraldi tõi Liivrand esile väliseesti kunstniku Erich Pehapi, kelle 1971. aasta töö "Rock-kontsert" oli tema sõnul üllatav ja temaatika poolest eesti kunsti ajaloos erandlik.