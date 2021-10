Kultuurimõtestaja preemia pälvinud Rein Veidemann: puudu on seostamisest

Juba kolmandat aastat Tartus välja antav preemia on mõeldud eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks. Varasemalt on preemia pälvinud Joonas Hellerma, Aivar Kull ning Henri Kõiv.

Rein Veidemanni mitmekülgne tegevus nii kriitiku, uurija kui ka loovkirjanikuna on olnud ennekõike rahvuskultuuri tähenduse otsimine ja analüüsimine laias ajaloolises perspektiivis. Žürii, koosseisus Merle Karusoo, Ragne Kõuts-Klemm, Brita Melts ja Marju Lauristin tõstis iseäranis esile Veidemanni esseede sarja "Loodimisi Eesti kultuuriloos".

"Kõige olulisem selle loodimise puhul on see, et luua seoseid, sest kõige rohkem me tunneme puudust tänapäeval, ja vat see liitub jälle selle kultuurimõtestamise juurde, me tunneme puudust seostamistest. Me teame fakte, faktid on kõik klikiulatuses, Googles olemas. Aga kuidas seda siduda, asetada süsteemi ja traditsiooni, näidata kui oluline on tervik selle kultuuri seisukohalt, see kuulub loodimiste juurde," sõnas Ene Mihkelsoni fondi kultuurimõtestaja preemia laureaat Rein Veidemann.