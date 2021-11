Eestis müüdi sel aastal kõige kallim maal Vernissage galerii sügisoksjonil

Vernissage galerii sügisoksjonil müüdi 91 000 euroga Villem Ormissoni (1892–1941) maal "Linnamotiiv" (1927), mis on kalleim sel aastal müüdud kunstiteos Eestis. Ühtlasi on see seni ka kõige kõrgema hinnaga müüdud Villem Ormissoni teos.