Tartus näeb suurimat Eesti tänavakunsti ühisnäitust "Piece of Peace"

Reedel, 26. novembril kell 19 avatakse Tartus galeriis Pallas Eesti tänavakunsti ja -kunstnike ülevaatenäitus "Piece of Peace". Väljapanek on seni mahukaim läbilõige tänavakunstist Eestis ja ühe subkultuuri arengust taasiseseisvumisest tänaseni.

Eesti pildiline tänavakunst on 25 aasta jooksul läbinud mitmeid perioode. 1990. aastate keskel hoogsalt tänavatele jõudnud kunstistiil on paljustki mõjutatud läänelikust noorsookultuurist.

Uudne kunstistiil tuli kiirelt põranda alt välja, kuid selle populaarsus vähenes hetkel, mil linnapilti tekkisid joonistused ja sodid kohtadesse, mida ei peetud sobivaks või rikkusid omandisuhteid.

Nullindate alguseks oli tänavaid vallutanud värvide maailm. Näha võis põhjalikult läbi maalitud meistriteoseid kui ka algajate poolt tehtud sodisid. Kasvas peale uus kunstnike põlvkond ning populaarsust võitis läänes tõusuteel olnud šabloonkunst. Tänavakunstifestivalidest said samuti linnaruumi kujundamise lahutamatu osa.

Tänaseks on Eesti tänavakunst äärmiselt mitmekülgne ja küps, kus meediumid on laiahaardelised ja kunstivormid omavahel tihedalt põimunud.

Näitus "Piece of Peace" sisaldab endas tänavakunstis kasutatavaid termineid, mille puhul on kujundlikult tegemist läbi mõeldud mitmevärvilise teose ehk teisisõnu näitusega, kus osalevad Eesti tänavakunstnikud, kes on jätnud jälje Eesti tänavatele. Näitusele osalema olid oodatud kõik tänavakunstnikud.

Väljapanek avab tänavakunsti tausta avaramalt kui pelgalt sõnum, pilt või kiri tänaval. Näitusel tuuakse välja nüansse, mida jalutaja ei pruugigi näha – kunstniku mitmekülgset olemust, mis kohati võib vastanduda tänavatel nähtule, olles piltlikult vaid jäämäe tipuks.

Kunstnike esitlemisel on võetud eesmärgiks näidata nende töid nii linnaruumis kui ka seda, mida tehakse avalikkuse eest varjatud stuudiotes. Seeläbi on näitusel erakordne võimalus tutvuda (tänava)kunstnike erinevate väljendusviisidega, mitmetahulise graafilise, skulpturaalse ja installatiivse loominguga, mida sellises mahus eksponeeritakse galeriis esimest korda.

Näituse idee autor ja peakorraldaja on 1990. aastatel joonistamist alustanud ning senini tegutsev tänavakunstnik Kristjan "Bach Babach" Bachman. Näitust aitavad kureerida tänavakunsti pioneer Silver "S-Boy" Seeblum ja tänavakunstifestivali RUA korraldaja Salme Kulmar.

Eesti tänavakunsti 25. aasta ülevaatenäitusel galeriis Pallas on esindatud enam kui 70 kunstnikku ja kogukonda, näiteks Bach Babach, Edward von Lõngus, Sänk, Pintsel, Marx, Lazer, S-Boy, Big Mora.

Näitus jääb avatuks kuni 18. detsembrini.