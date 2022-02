Kuraator Juri Lotmani näitusest: tahame näidata teda eelkõige inimesena

Selle aasta 28. veebruaril möödub 100 aastat semiootiku, kirjandus- ja kultuuriteadlase Juri Lotmani sünnist. Selle puhul avati Lotmani kodulinnas Tartus näitus "Rännak Lotmani semiosfääris".

Kuraator Katrin Sipelga sõnul on näituse eesmärk tutvustada Juri Lotmani külastajale, kes ei pruugi teada Lotmanist ega tema akadeemilisest karjäärist. "Rääkida näitusel läbi erinevate eksponaatide või positsioonide Juri Lotmanist kui inimesest."

Väljapanekul on loodud 1970. aastate Lotmani kodune interjöör. Seda just seetõttu, et arhiivides kolades ja tuttavate mälestusi kuulates käis tihti läbi Lotmani omapärane korter. Selleks, et näitusel olev korter oleks võimalikult autentne, otsisid korraldajad välja isegi korteri põhiplaani.

Sipelgas lisas, et näitusel on esindatud ka sellised objektid, mis aitavad Lotmani mõista erinevate nurkade alt. Küll aga rõhutas kuraator, et kindlasti ei tasu väljapanekult otsida esemeid, mis kuulusid päriselt Lotmanile.

Külalislahkust pidas Lotman äärmiselt oluliseks. Nii vaaritas ta süüa enda headele sõpradele kui ka tudengitele. Seda ei ole unustatud ka näitusel, kus kuvatakse külastajale karikatuur sellest, kuidas Lotman enda külaliste eest hoolitseb.

Tuginedes mälestustele kirjeldasid väga mitmed ka Lotmani erilist töölauda, mis koosnes suurest vineerplaadist ja oli asetatud neljale toolile. Laua igas servas olid avatud erinevad teemad ja nii tiirutas Lotman ümber töölaua ning tegi tööd vastavalt sellele, mis lauanurgas ta parasjagu oli.

Näitusel kuvatakse ka valituid tükke Lotmani telesaatest "Vestlusi vene kultuuriloost", mida semiootik filmis enda kodust. Sipelga sõnul on klippidest esindatud sellised väljapanekud, kus ka inimene, kes pole semiootikaga tuttav, mõistaks, mis uurimisvaldkonnaga Lotman tegeles.

"Kuna Juri Lotman oli nii kuulus mees ja ikkagi tõstis Eesti akadeemilise ringkonna, eriti Tartu ülikooli, maailma akadeemilisele kaardile, siis oleks egoistlik jätta see näitus ainult siia Eestimaale," sõnas Sipelgas. Seetõttu võtab pärast ERM-i väljapanek suuna veel Peterburi, Moskva, Pariisi ja Thessalonikisse.