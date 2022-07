Baltoscandal toob Rakveres kokku etenduskunstide tipptegijad

Kaugeimad esinejad saabuvad Lõuna-Koreast ja Kanadast – kui korealane Jaha Koo uurib lavastuses "The History of Korean Western Theatre" lääne teatritraditsiooni, eelkõige Shakespeare'i mõju oma kodumaa teatrile, siis kanadalased Bill Vorn ja Louis-Philippe Demers panevad festivalikülastajad tantsima roboti kombel.

Nüüdisetenduskunsti teatrikollektiiv Rimini Protokoll on festivalil esindatud lavastusega "Uncanny Valley", mille lavastaja Stefan Kaegi toob lavale näitekirjanik Thomas Melle järgi valminud humanoidroboti. Tehnoloogilist teatrit esindab ka prantslase Franck Vigroux' "Flesh", pakkudes võimsate videoprojektsioonidega esteetilist elamust hetkest, mis järgneb autoavariis kokkupõrkele. Vigroux astub ka ise festivalil üles "The Islandis" koos videokunstnik Kurt d'Haeseleeriga, kus elektrooniline muusika sulandub kokku reaalsust kohandava videopildiga.

Tulevikuküsimuste ja tehnoloogia arengu kõrval mahub festivalikavasse inimlikke ja tänapäevaseid teemasid nagu inimese üksindus ja sotsiaalne lävimine teistega. Briti skandaalne koomik Kim Noble katsetab vaataja huumorisoone piire lavastuses "Lullaby for Scavangers", kirjeldades, mida võib teha üksindus ühe inimesega. Igor Cardellini ja Tomas Gonzalez on Baltoscandali jaoks kokku pannud giidituuri Rakvere Põhjakeskuses. "Kuldajastu" vaatajad palutakse kaubanduskeskust külastama nii nagu turistid käivad mööda arheoloogilisi leiukohti.

Festivali jooksul toimub ka kaks esietendust. Kohalikku kogukonda kaasates valmib Henri Hüti ja Jan Teeveti lavastus "Esimene tants. Viimast korda. Rakvere", tuues lavale liikuma ning mälestusi oma esimesest tantsust avama virumaalased, kes on vanemad kui 63 aastat. Liisa Saaremäeli ja Emer Värgi dokumentaallavastuses "Sihtkoht teadmata 12 HMR" on kaasloojateks ja etendajateks Rakvere reaalgümnaasiumi vastsed vilistlased, kes toovad publiku ette kirju koondportree noorte inimeste elust, kooli lõpust, lahknevate teede ristumiskohast, väikelinnas kasvamisest ja tulevikuunistustest.

Eesti etenduskunstnikest osalevad festivalil veel Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner lavastusega "Kas te olete oma kohaga rahul", Maria Metsalu lavastusega "The Well" ning Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo lavastusega "72 päeva".

Rakvere Teatrikinos linastub festivalil kaks filmi, millel on otsene seos ka etenduskunstidega: Euroopa ühe skandaalsema lavastaja Milo Rau värske film "The New Gospel" ning Gisèle Vienne'i samanimelise teatrilavastuse ekraanile kohandatud versioon "Jerk".

Baltoscandalil on ka tasuta programm. Rakvere gümnaasiumi aulas tuleb kolmel korral esitamisele Alessandro Sciarroni "Save the Last Dance for Me", kus tantsijate Gianmaria Borzillo ja Giovanfrancesco Gianniniga esituses näeb Bolognast pärit tantsu Polka Chinata, rituaalset tantsu 1900ndatest, mida on algselt tantsinud vaid mehed – veel mõned aastad tagasi oskas seda vaid viis inimest kogu Itaalias. Lisaks saab tasuta osa eˉlektroni interdistsiplinaarsest (etendus)kunstiprojektist "Ruumiantropoloogiad", mille tulemusel sünnib tänavusel Baltoscandalil kolm uudisteost: Daria Khrystychi ja Bohdana Korohodi kõnninäidend "Performing inscribed trajectories: a play in walks", Inga Saluranna ruumiinstallatsioon "Kiss and Fly" ning Liis Varese koreograafiline ruum "Kus sa oled?". Külastajatel on võimalus lasta meelel puhata ja saada üheks vibratsiooniga Rakvere teatri prooviruumis, kuhu on installatsiooni "Portaal" loonud Renzo van Steenbergen ning Kristjan Pütsep.

Festivaliraadio eˉlektron.signal vahendab vestlusi kunstnikega, reportaaže, uudiseid, muusikat ja palju muud. Salvestused on avalikud ning kutsuvad osalema, kaasa mõtlema ja vestlema. Programm on kuulatav ka otseülekandena aadressil elektron.art/podcast.

Iga kahe aasta tagant toimuv Baltoscandali festival leiab tänavu aset 17. korda. Baltimaade vanim ja tänaseni regiooni üks suurimaid etenduskunstide festivale esitleb teatritegemise erisuguseid vorme. Baltoscandal toimus esimest korda 1990. aastal Pärnus ning selle loojateks on Peeter Jalakas ja Von Krahli teater. Alates 1994. aastast korraldab Baltoscandalit Rakvere teater. Aastast 2003 on festivali kunstiline juht Priit Raud.