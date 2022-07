Galerii: Virumaa seeniorid tantsisid end Baltoscandali publiku südamesse

Kohaliku kogukonna kaasamisel sündinud lavastuse fookuses on tants, esimene ja viimane. "Nagu nimigi ütleb, on tegemist väga tähendusliku tantsulavastusega, milles osalejad meenutavad oma esimesi kokkupuuteid tantsuga. Leidsime koos vastuseid küsimustele, milline oli tantsu roll pool sajandit tagasi ning milline on see praegu. Mõte millegi viimast korda tegemisest kõlab põnevalt dramaatiliselt. Aga "viimane" ei pea tingimata tähendama lõppu. Viimane saab olla otsus. Uus avanemine," ütleb lavastaja Henri Hütt.

Kahenädalase prooviprotsessi jooksul räägiti lugusid, liiguti ja mõeldi tantsust, samuti toimus kaks töötuba, mida juhendasid tantsija-koreograaf Rene Köster ning koreograaf ja õppejõud Jüri Nael. Rakvere lavastuses osalevad Riho Hütt, Jaak Jalakas, Malle Piibemaa, Imbi Pärna, Raivo Riim, Kai Rohumäe, Ene Saaber, Hillar Saarmann, Milvi Saarmann, Niina Vaher.

Baltoscandali kunstilise juht Priit Raua sõnul on festival alati proovinud kohalikku kogukonda kaasata, pakkudes võimalust mõnes lavastuses kaasa lüüa. "See on üllatav, kui väga tahetakse festivali lavastustes kaasa teha, helistatakse ja saadetakse e-kirju küsimusega, kas ka sel aastal saab festivalil üles astuda," ütles Raud.

Tänavu on Baltoscandali programmis koguni kaks kogukonda kaasavat lavastust. Ööklubis Carola jõudis publiku ette Liisa Saaremäeli ja Emer Värki dokumentaallavastus "Sihtkoht teadmata 12 HMR", mille kaasloojateks ja etendajateks on Rakvere reaalgümnaasiumi vastsed vilistlased.

"Esimene tants. Viimast korda. Rakvere" esietendus 7. juulil Rakvere linnavalitsuse valges saalis ning jõuab publiku ette veel vaid ühel korral, 8. juulil.