"Kultuuristuudio. Arutelu" küsib, kas eesti kirjakeele normi aeg on ümber

Eesti keele instituut kavandab suuri muutusi eesti kirjakeele normi kujundamisel. Õigekeelsussõnaraamat saab osaks ühendsõnastikust ja kirjakeele norm võrdsustub justkui ühiskeelega, mis lähtub sellest, kuidas inimesed keelt kasutavad. Kas senise eesti kirjakeele normi aeg on ümber, uurib kolmapäeval "Kultuuristuudio. Arutelu" uue hooaja avasaade.

Öeldakse, et eestlaste identiteet on keelepõhine ning oleme oma keele üle uhked. Paradoksaalsel kombel kohtame avalikus ruumis rohkem café'sid kui kohvikuid ning keelereeglite üle nurisemine on omaette rahvussport.

Nüüd on Eesti Keele Instituut ehk EKI võtnud ette suured muutused eesti kirjakeele normi kujundamisel. Õigekeelsussõnaraamat ehk ÕS ei ilmu enam senisel kujul, vaid saab osaks ühendsõnastikust. Seni teadaolevate muudatuste põhjal läheb keel vabamaks ning kirjakeele norm võrdsustub justkui ühiskeelega, mis lähtub sellest, kuidas inimesed keelt kasutavad.

Mis eesti kirjakeelega saama hakkab ning milleks see hea või halb on, räägivad kolmapäeval, 14. septembril saates "Kultuuristuudio. Arutelu" kell 21.30 Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast ning keeleteadlane, emeriitprofessor ja Wiedemanni preemia laureaat Krista Kerge. Saatejuht on Maarja Vaino.