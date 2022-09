ERSO hooaja avab Erkki-Sven Tüüri kümnes sümfoonia

Teos sündis Bochumi Sümfoonikute, Berliini Konzerthausi orkestri, Hongkongi Filharmoonia ja ERSO koostöös. Sümfoonia pealkiri "Aeris" tuleneb helilooja sõnul ladinakeelsest sõnademängust. Olenevalt, kas tähed A ja E on kokku või lahku kirjutatud, tähendab see kas õhku või vaske.

Sümfoonia idee algatas Saksamaal baseeruv metsasarvekvartett German Hornsound, mis reedesel kontserdil ka lavale astub. "Hetkel on see ainukene erinevate orkestrite ees ja ka muidu soleeriv ringirändav metsasarve kvartett maailmas. See on võrdlemisi haruldane koosseis, aga mulle isiklikult väga armas," kirjeldas Tüür.

"Metsasarved on väga kapriissed pillid ja neid ei ole sugugi kerge mängida. Selle konkreetse kvarteti mängijate professionaalsus ja kogemus on fantastiline," lisas ta.

ERSO peadirigent Olari Elts sõnas, et helilooja on mängib loos sellega, kus metsasarved paiknevad. "Alustame iidsetest kaugetest kõladest, kus solistid on lava taga ja tulevad lavale järjest lähemale. Sellist üle kõrgete mägede vaatamise ihalust on siin päris palju ja metsasarv kindlasti sümboliseerib seda."