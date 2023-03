Tartu kunstimuuseumis avati mitu uut ja eriilmelist näitust

Kunstimuuseumi kolmandale korrusele kokku toodud teoseid ühendab nende saatus. Nimelt täitus selle aasta jaanuaris 80 aastat hetkest, kui kogude sõjaaegseks pelgupaigaks olnud hoone pommitabamuse sai ning kokku varises.

"Kõik tööd mis siin väljas on, on välja kaevatud Lai 17 rusude alt. Enamus töid on jõutud viimase 80 aasta jooksul konserveerida, päris paljude puhul tuleb vaatajal veidikene vigastusi otsida. Aga kindlasti on ka mitmeid töid, millel on ilmnähtav arm, mis on nende palel igavesti," rääkis Tartu kunstimuuseumi kuraator Mae Variksoo.

Suurt hulka nendest teostest pole muuseumil õnnestunud pikka aega eksponeerida.

"On kindlasti ka tuttavaid töid: Triigilt, Wiiraltilt," sõnas Variksoo. "Võiks öelda, et arvestades asjaolusid, läks õnnelikult – päris täielikult hävinesid üksikud tööd, mis said muuseumi kogudest maha kantud."

Korrus allpool saab näha aga kaasaegsete kunstnike loomingut. Eero Epneri kureeritud näitus "Maastik kulgeb läbi maja" on fotokunstnik Paul Kuimeti ning maalikunstnik Tõnis Saadoja esimene ühine väljapanek.

Oma fotodele, maalidele ja filmidele lisaks otsisid kunstnikud koos kuraatoriga riimuvaid meeleolusid ja vaatenurki muuseumite kogudest.

Tartu kunsimuuseumi kuraatori Indrek Grigori sõnul on tegemist puhtkunstilises mõttes kõige klassikalisema kunstinäitusega, kus saab vaadelda erinevaid maastikke läbi sajandite. Näitusel esineb nii baltisaksa kui ka eesti kunstnike töid. "Kui muuseumite kogudest väljaotsitud materjali vaadata, siis tegemist on pigem väikeseformaadiliste etüüdidega," ütles ta. "Puimet ja Saadoja – neil on täitsa uued tööd," lisas kuraator.

Näitused on Tartu Kunstimuuseumis augusti lõpuni.