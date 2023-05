Arvo Pärdi poeg: isa muusika kutsub üles armastusele, empaatiale ja mõistmisele

Arvo Pärdi nimel võttis preemia vastu tema poeg ja Arvo Pärdi keskuse nõukogu esimees Michael Pärt, kes andis edasi helilooja tänusõnad Polar Music Prize'i komiteele ning kõikidele muusikutele ja kuulajatele, kes on paljude aastate jooksul tema loomingule tuge andnud.

"Ajal, mil paljud meist tunnevad end eksinu ja üksikuna, kui maailmas kasvavad lõhed, viitab minu isa muusika inimlikkusele, asjadele, mis meid ühendavad, mitte ei lahuta. Tema looming kutsub üles armastusele, empaatiale, mõistmisele," sõnas Michael Pärt.

"Arvo Pärt on öelnud: "Maailmaparandamine ei alga mitte teisest maailma otsast, vaid sinust enesest. Millimeetri haaval. Mida tähendab üks millimeeter noodipaberil? Milline relv see on, kui see on õigesti välja mõõdetud? See ei pea olema ainult heliloomingu kool, vaid hinge voolimise kool," lausus ta.

Michael Pärdi sõnul kõnetab Arvo Pärdi muusika mikrotasandil üksikisikut ja kutsub kuulajat enda sisse vaatama. Makrotasandil tegeleb tema muusika aga usu ja eksistentsi küsimustega laiemalt. "Ta kutsub meid mõtisklema universumi olemusest ja meie kohast selles," ütles Michael Pärt.

Tänavu pälvisid Rootsi muusikaauhinna Polar Music Prize Benini päritolu laulja ja laulukirjutaja Angélique Kidjo, plaadifirma Island Records asutaja ja muusikaprodutsent Chris Blackwell ning helilooja Arvo Pärt. Autor/allikas: Annika Berglund/Polar Music Prize

Polar Prize`i auhinnatseremoonia ja bankett toimusid Stockholmi Grand Hôtelis. Tseremoonial ja banketil astusid üles tuntud Rootsi muusikud Daniela Rathana, ansambel Deportees, Benjamin Ingrosso, Anna Ternheim ja Ysee. Pianist Karin Haglund ja viiulimängija Claudia Bonfigliolia esitasid Arvo Pärdi teose "Peegel peeglis" ning Püha Jakobi kammerkoor kandis ette Arvo Pärdi teose "The Deer's Cry". Pidulikul õhtul esines ka Prantsuse džässiartiste Ibrahim Maalouf.

Polar Music Prize'i antakse nii klassikalise kui ka popmuusika esindajatele, nii üksikisikutele, kollektiividele kui ka institutsioonidele, kelle saavutused muusika alal on silmapaistvad ning kes on pälvinud laialdast rahvusvahelist tunnustust. Esimesed auhinnad pälvisid 1992. aastal Paul McCartney ning kolm Balti riiki: Eesti, Läti ja Leedu.

Auhinna asutas 1989. aastal Rootsi popansambli ABBA endine mänedžer ja laulutekstide kirjutaja Stig Anderson, kes soovis ühiskonna tasandil rõhutada muusika olulisust teaduse, meditsiini ja kirjanduse kõrval.

Klassikalise muusika esindajatest on varem auhinna saanud näiteks Witold Lutosławski, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, Sofia Gubaidulina, György Ligeti, Steve Reich, Kaija Saariaho ja Kronos Quartet.