Elektriteatris toimub dinosaurusefilmide minifestival

Vaatajate ette jõuab neli filmi:

"Kadunud maailm" ("The Lost World")

Režissöör: Harry O. Hoyt

Harry Hoyti käe all valmis 1925. aastal Arthur Conan Doyle'i "Kadunud maailma" filmiadaptsioon, mis on jätnud filmiajalukku väga tugeva jälje. Filmis kasutati esmakordselt sellises mahus animeeritud nukke ning märkimisväärne oli oma aja kohta ülimalt kõrge tehniline tase: nukkudele pole omased mitte ainult liikuvus ja realistlik dünaamika, vaid ka mitmekesine miimika, mis oli tollasele publikule midagi ennenägematut ja hirmutavat. Omaaegses New York Timesis ilmunud artiklis avaldati lausa kahtlust, kas pole võttemeeskond mitte reaalseid sauruseid kasutanud – niivõrd kõrgelt hinnati animaator Willis O'Brieni loomingut.

Film pani aluse täiesti uuele žanrile, mis on filmitööstuses siiani ülimalt populaarne. Kultussarjad nagu "King Kong", "Jurassic Park" ja teised võlgnevad osa oma edust 1925. aasta "Kadunud maailmale".

"Kadunud maailm" linastub 9. juunil kell 18.00.

"Hea dinosaurus" ("The Good Dinosaur")

Režissöör: Peter Sohn

Pixari animatsioonistuudio "Hea dinosaurus" esitab huvitava küsimuse: Mis juhtunuks siis, kui asteroid, mille kokkupõrge Maaga pühkis meie planeedilt igaveseks minema kõik dinosaurused, oleks Maast hoopis mööda kihutanud ja dinosaurused poleks mitte kunagi välja surnudki?

"Hea dinosaurus" Autor/allikas: Kaader filmist

Sellest lennukast ideest kasvab välja eepiliste mõõtmetega rännak dinosauruste maailma, kus nooruke apatosaurus nimega Arlo ühel päeval endale ootamatult inimlapsest sõbra leiab. Olles sattunud kodunt kaugele ja püüdes leida teed tagasi oma perekonna juurde, saab Arlo selle ootamatu tutvuse kaudu teada, kuidas oma hirmudega silmitsi seista, milleks ta tegelikult võimeline on ja mis kõige tähtsam – mida tähendab sõprus.

"Hea dinosaurus" linastub 10. juunil kell 11.00.

"Tammy ja türannosaurus Rex" ("Tammy and the T-Rex")

Režissöör: Stewart Raffill

2019 . aastal filmi "Tammy ja türannosaurus Rex" 25. sünnipäevaks restaureeritud versioon on teinud sellest unustusse vajunud õuduskomöödiast ühe armastatuma kultusfilmi, mille väärtus ajaga vaid suureneb ning mida festivalid üle kogu maailma suure menuga näitavad.

Tammy (Denise Richards) on populaarne keskkoolitüdruk, kelle elu pöördub pea peale, kui lõvid tema nägusa poiss-sõbra öösel nahka pistavad. Õnneks või kahjuks suudab üks kuri teadlane poisi aju ühe hiiglasliku robot-türannosauruse kehasse ümber tõsta ja siis lähevad asjad juba oma rada pidi edasi.

Omal ajal peresõbraliku lühendatud versioonina levinud filmike sai žanrifilmi fännide seas hiljuti suure menu osaliseks, kui restaureeritud ja taas vingelt verine 4K/Blu-ray versioon välja anti. Selles nooruslikult hullumeelses nii-halb-et-hea-hakkab romantilises õuduskomöödias mängib peaosa bonditüdruk Denise Richards ja saurusepoissi ei keegi muu kui verinoor Paul Walker "Kiirete ja vihaste" sarjast.

"Tammy ja türannosaurus Rex" linastub 10. juunil kell 20.00.

"Jurassic Park"

Režissöör: Steven Spielberg

Käesoleval aastal 30ndat aastapäeva tähistav Steven Spielbergi menufilm "Jurassic Park" põhineb maineka fantastikakirjaniku (ja ka režissööri) Michael Crichtoni samanimelisel bestseller'il.

Miljardär John Hammon on loonud Costa Rica lähedal asetsevale üksikule troopikasaarele "kõigi aegade lõbustuspargi". Selle eriliseks tõmbenumbriks peaksid saama uuesti ellu äratatud eelajaloolised saurused – majasuurused brahhisaurused, kõndivad tapamajad türannosaurused ning veel terve hulk väiksemaid sisalikke.

"Jurassic Park" Autor/allikas: Kaader filmist

Lõbustuspark on valmis vastu võtma esimesi külastajaid. Kindlustusfirmal on veel vaid soov saada asjatundjatelt kinnitus, et park vastab tõepoolest kõigile ohutusnõuetele. Selle jaoks saadetakse saarele väike grupp teadlaseid, kes koos pargi asustaja Hammoni ja tolle lastelastega saavad esimesena uut ja põnevat kohta külastada.

Moodsa tehnikaga varustatud park, mille ohutust peeti vettpidavaks, muutub aga hoopiski kõigi seal viibivate inimeste jaoks põrguks, sest arvesse võtmata oli jäänud inimlik tegur – ahnus.

"Jurassic Park" sai oma aja kõige edukama kassatuluga filmiks (tõugates troonilt "E.T. – sõber kaugelt", Spielbergi eelmise suurteose) ning võitis ka kolm Oscarit oma visuaalsete ja heliefektide ning helimontaaži eest.

"Jurassic Park" linastub 11. juunil kell 19.00.