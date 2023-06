Sven Mikser võidutööst: see on poliitikast peaaegu nii kaugel kui olla saab

Kirjanike liidu seekordse romaanivõistluse võitis Sven Mikser käsikirjaga "Vareda". ERR-ile antud intervjuus selgitas ta, et tegu on täiskasvanuks saamise looga, kus tegelased on paigutatud aega, mil ta oli ise noor.

"Eks ta oli üllatus, ma olen piisavalt enesekriitiline ja tean, et olles olnud nähtav ja mõnevõrra edukas ühel elualal, siis teise paati hüppamine ei ole väga lihtne," kinnitas Mikser ja lisas, et tihti on poliitikasse tulijatel kujutelm, et olen olnud edukas ajakirjanduses või äris ja lähen löön jalaga ukse lahti. "Tegelikult endal väga suur aukartus inimeste ees, kes on kirjutanud ja keda on avaldatud, minu jaoks esmakordne katsetus."

Käsikiri "Vareda" on Mikseri sõnul valminud pika aja jooksul. "Aega on kõigil võrdselt ja sõltub lihtsalt, mida seada esiplaanile, põhitöö tuleb ära teha ja siis tulevad hobid," mainis ta ja kinnitas, et esimesed read pani ta paberile juba mõne aasta eest. "Oli pikki pause, oli pandeemiaaeg, kus kirjutasin, seega töötundidesse ma ei oska seda arvutada, kuid kindlasti tublisti rohkem kui aasta."

"Inglise keeles on selle žanri nimi coming of age, eesti keeles head vastet ei ole, see on täiskasvanuks saamise lugu ja kui vaadata enda lapsi, siis ma ei julge võtta ette nii rasket ülesannet, et kirjutada tänapäeva noortest, seega panin ikkagi oma tegelased aega, kui ma ise nii vana olin," selgitas ta ja lisas, et "Vareda" on üsna abstraktses ruumis, aga võrdlemisi konkreetses ajas toimuv lugu.

Seda Mikser öelda ei oska, millal romaan poelettidele jõuda võib. "Ma olen selles vallas nii uus katsetaja, et mul kirjastamiskogemus puudub," rõhutas ta ja lisas, et kuigi paljud poliitikud on kirjutanud oma artikleid kogumikeks kokku, siis temal oli soov päris raamatut kirjutada. "Mul on hea meel, et see võeti žürii poolt anonüümse käsikirjana hästi vastu, nüüd tuleb kõik sellest järelduv endale selgeks teha."

Niiviisi Sven Mikser aga ei mõtle ega soovigi mõelda, et see romaan peaks tema poliitilise karjääri juures mingit rolli mängima. "See ei kanna poliitilist sisu ega allteksti, ta on poliitikast peaaegu nii kaugel kui olla saab," tõdes ta ja mainis, et teos räägib ikkagi inimese sisemaailmast, inimsuhetest ja eneseotsingutest. "Tõsi, seal taustal on kindlasti ka ühiskonnasündmused, ajahetk, kus romaani tegevus toimub, on äratuntav ja ajalooliselt oluline, aga inimesed esiplaanil on veel olulisemad."

Žürii esimees Rein Raud: üllatus oli väga suur

Rein Raud kinnitas, et kuna me teame Sven Mikserit hoopis teisest küljest, siis oli ka tema väga üllatunud, kui sai teada käsikirja autori. "Aga tegemist on küpse ja väljakujunenud stiiliga kirjanikuga, kes selle teosega astub kohe tänapäeva Eesti kirjanduse kõrgliigasse," mainis ta ja lisas, et tal on väga meel, et "Vareda" sattus just sellele romaanivõistlusele, kus tema žüriis oli.

"Kui otsida paralleele eesti kirjandusest, siis tuleb pähe Tõnu Õnnepalu varasem looming, aga sellest on ta siiski ka oluliselt erinev seetõttu, et siin jookseb olustiku väga sügava psühholoogia kõrval ka samas visuaalne kunstiline liin," selgitas Raud ja lisas, et kui seda romaani sündmustikku jutustada ümber teistsuguse kõrvaltvaataja pilguga, siis võiks seda pidada isegi triviaalseks, "Aga sellisel viisil, nagu ta on esitatud, on ta korraga ka põnev, vaatamata sellele, et tegemist pole mingisuguse põnevusromaaniga."

Ta rõhutas, et tugevaid teoseid oli teisigi. "Aga see oli kõigi žüriiliikmete esimene valik, peale ühe," mainis ta ja lisas, et kõigil oli ka teisi valikuid, aga need valikud ei langenud ühte. "Enamik neist said aga ikkagi moel või teisel ära märgitud."