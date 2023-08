Theatrumis algasid Sir James MacMillani kammerooperi "Halastus" proovid

"Halastus" tuleb esitamisele Theatrumi saalis ning selle lavastab Lembit Peterson ja dirigent ning muusikajuht on James MacMillan. Laval on Tallinna Kammerorkestri keelpilli rühm, solistid Andrea Lauren Brown, David Hackston, Benjamin Kirk, Valter Soosalu ja Olari Viikholm.

Sir James MacMillan on üks tänapäeva tuntumaid heliloojaid ja ka rahvusvaheliselt tegus dirigendina. Tema muusikas on olulised nii vaimsed kui ka poliitilised teemad. MacMillani helikeelt on varasemas loomingus mõjutanud modernism, ta on eeskuju võtnud Poola eksperimentaalmuusikast, Lutosławskist ja Pendereckist.

MacMillani ühevaatuseline kammerooper "Halastus" toob Birgitta festivali programmi esmakordselt väljapoole Pirita kloostrimüüre. MacMillan on maailmas üks enimmängitud heliloojaid ja rahvusvaheliselt hinnatud dirigent, kelle loomingu keskpunktis on vaimulik temaatika. "Halastus" on saanud ainest piibli Saara ja Aabrahami loost.

Ühevaatuseline kammerooper "Halastus" viiele lauljale ja keelpilliorkestrile on valminud 2010. aastal. Esiettekanne toimus Londonis 6. mail 2011. aastal Kuninglikus Ooperimajas Lindbury Stuudioteatris ROH 2 ja Britten Sinfonia esituses ning Clark Rundelli juhatusel, lavastas Katie Mitchell. Teksti aineks on võetud vanast testamendist pärit Aabrahami ja Saara lapsesaamise ning Soodoma ja Gomorra hävitamise lugu. Selle on libretoks kokku seadnud Michael Symmons Roberts, kellega ta on eelnevalt juba kahes ooperis koostööd teinud.

"Halastus" etendub Theatrumis 11. ja 12. augustil.