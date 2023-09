Rein Pakk: tehtud tööd mind enamasti ei kummita, pigem kummitavad tegemata tööd

Rein Pakk kinnitas, et kõige suurem osa tema ajast kulub hetkel lugude kirjutamisele. "Kirjutan stsenaariume, praegu näiteks kirjutan ka Vanamehe multika põhjal muusikali," selgitas ta ja lisas, et inglise keeles võikski teda nimetada storyteller'iks.

"Kui sa kirjutad raamatut, siis sa esitad ise selle tellimuse, reklaami puhul on vastupidi, see tellimus tuleb väljastpoolt, aga stsenaristika jääb kuskile vahepeale, sest sa ei loo stsenaariumi puhul sõnadest lõplikku maailma, vaid stsenaristina sa pead kasutama sõnu nii, et see maailm ehituks teiste inimeste peas, näitleja, lavastaja, helilooja peas," sõnas Pakk ja tõdes, et ühtpidi on stsenaarium teos, aga teisalt on see ka töövahend.

"On selline arvamus, et ideed maksavad, aga see on eksiarvamus, sest maksavad ainult need ideed, mida on võimalik veenvalt teostada, näiteks Jeesusel olid suurepärased ideed, juba mitutuhat aastat on inimesed neist võlutud ja usuvad neid, kuigi, olgem ausad, tegemist oli ikkagi fiktsiooniga," mainis ta ja rõhutas, et seda ei usu, et kuskil on sahtlid häid stsenaariume täis ning lihtsalt raha ei jätku nende teostamiseks.

Pakk peab end ebaadekvaatseks unistajaks. "Seda ma ütlen viisakusest, ma tahan hästi kasvatatud inimesena endast parema mulje jätta, aga tegelikult ma arvan, et unistama peabki suurelt ja sõgedalt, ma unistasin kunagi ka tantsija karjäärist, aga unistama peabki mõnes mõttes ebaadekvaatselt," ütles ta.

"Ma ei tunne vajadust teha lakkamatult uusi asju ja see pole ka rahutus, see on täiesti teadvustatud selge meetod, mida ma rakendan, et ma ühte asja tehes puhkan teise asja tegemisest ja samas ka toon teisest valdkonnast midagi sinna juurde," nentis Pakk ja lisas, et ta liigub meelega valdkondade vahel. "Nagu mesilane lendab õielt õiele ja tolmeldab neid, ma teen samamoodi."

"Tehtud tööd, rollid ja kirjutised mind üldiselt ei kummita, pigem kummitavad tegemata tööd," ütles ta ja meenutas, et kõige positiivsemat tagasisidet on saanud tema roll Urmas Vadi tükis "Rein Pakk otsib naist". "Seda on kõige enim tsiteeritud, viidatud ja ka kiidetud, mulle endale ka meeldis seda väga teha."