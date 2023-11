"Kultuuristuudio. Arutelu" süveneb kultuuri ja vaimse tervise suhtesse

Mõne režissööri film või mõne bändi muusika võib tunduda esmapilgul tumeda ja isegi muserdavana, kuid sageli võivad need mõjuda hoopis teraapiliselt ja vaataja või kuulaja mustast masendusest välja tuua.

Saates arutlevad muusika, vaimse tervise ja abi otsimise üle muusik Henry Kõrvits ehk Genka ning kirjanik Indrek Mesikepp ehk fs. Juttu tuleb hiphopist, ansamblitest The Sisters of Mercy ja the Cure, muserdavatest filmikogemustest, niinimetatud 27 klubist ning sellestki, kuidas murede korral abi leida.

Samuti peatutakse sellel, kuidas popmuusikas on viimastel aastatel depressioon ja vaimne tervis äriks muudetud ja miks seda on tehtud.

Genka ja fs'iga vestleb saatejuht Kaupo Meiel ja "Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris kanalil ETV2 neljapäeval kell 22.