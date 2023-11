"Kultuuristuudio. Arutelu" vaatab protsendikunsti fassaadi taha

Kui seadusega kehtestatud avalikku hoonesse tellitava kunstiteose hind on üks protsent ehitustööde maksumusest, on tegelikult seatud ülempiiriks 65 000 eurot. Siiski on 12 aasta jooksul "protsendikunsti" konkursi kaudu jõudnud avalikesse ruumidesse mitmed märgiliseks kujunenud teosed.

Kuid kas kõiki konkursse saab edukaks pidada, ja kui ei, siis mille taha on hea tulemus jäänud, uuritaksegi "Kultuuristuudio. Arutelu" värskes saates.

Samuti tuleb kõneks asjaolu, et sageli, kui järjekordne "protsendikunsti" konkurss on lõppenud, tekib ühiskonnas keeristorm, et "sellise raha eest ostsite sellise asja"? Kas "protsendikunst" peakski meeldima kõigile või on eriarvamused just märk sellest, et tegemist on hea kunstiga, mis avalikku hoonet rikastab?

Stuudios lahkavad avaliku kunsti temaatikat kunstiteadlane Anders Härm ja mitme protsendikunsti teose autor, skulptor Jass Kaselaan. Vestlust ohjab saatejuht Merilin Pärli.

Saade on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.