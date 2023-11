"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kas maastik saab mõjutada eluhoiakut

Kirjanik Viivi Luik on öelnud, et kui kuskil mõni maastik muutub, siis muutub teatava aja jooksul ka selle maastiku keskel elavate inimeste keel ja eluhoiak. Kas maastik kujundab meid ja meie eluhoiakut või vastupidi: seda kujundab ja muudab vastavalt oma hoiakutele inimene?

Kas on oluline säilitada maastikku kui "vaadet" - olgu selleks Tallinna kilukarbisiluett või kuppelmaastik ilma tehniliste täiendusteta, nagu tuulepargid? Kas tähtsam on pärandi hoidmine või progress ja hea elu? Mida teevad meretuulepargid, kaevandused ja lageraied eestlaste identiteediga? Mida on võita ja kaotada pärandmaastike säilitamisest?

Nendele ja paljudele teistele küsimustelete otsitakse vastust hooaja viimases "Kultuuristuudio. Arutelu" saates. Arutelus osalevad kirjanik Valdur Mikita ja inimgeograaf Hannes Palang. Saadet ohjab Maarja Vaino.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.