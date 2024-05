Nädala parimad lood | Gameboy Tetris, Billie Eilish, Soundslip jt

Vaid nädalake veel ja siis on juba juuni käes, kaugel see jaanipäevgi enam on. See aga tähendab, et nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt kaob muusikast pea täielikult raskepärasus, puhub soe tuul ja päike paistab lagipähe. Aga kes meist tahakski praegu midagi tumedat? Seda jõuab talvel jälle kuulata küll ja veel.

Kenors "Varsti 2"

Mulle on alati tundunud, et Kenors varjab oma muusikalise potentsiaali ebavajaliku huumori taha. Nende esimese albumi näris see sama probleem täiesti püdelaks, tehti nalja nalja pärast ning muusika kadus lootusetult ära, värskel plaadil "Tooted" on aga õnneks hetki, mis lasevad särada just nende äraspidisel kosmose-jazz'il. Või on lugu "Varsti 2" ikka omadega kosmoses? Siin on vihjeid korraga nii palju, et kõike ei jõua isegi kokku lugeda: midagi on spirituaal-jazz'ist, midagi nõukogude estraadist, üht-teist sügavast fusion'ist ja miks mitte ka balearic'ust. Pealtnäha lihtne idee, aga kihte ja peidetud nurgataguseid on seal tegelikult rohkem kui küll. Suvehitt, mis ka suvehitt on.

Charisse C & DJ Kwamzy "Morning Sun"

Tundub, et sel suvel võib amapiano juba jalga puhata ja troonile hakkab vähehaaval tõusma hoopis 3-step. Ma ei hakka pikemalt selgitama, mis see žanr endast täpselt kujutab, sest kas nende LAV-i tantsuliste päikeseplahvatuste juures on üldse sõnu vaja? See muusika on läbi ja lõhki füüsiline, sügavad bassid väristavad keha läbi alates varbaotstest kuni juuksekarvadeni. Pange see lugu kodus kõlaritest põhja, vaadake, kuidas lauahõbe riiuli pealt kildudeks pudeneb, aga teil on täiesti ükskõik, sest tantsite arutult kaasa. See lugu on üks värskemaid näiteid sellest, mis 3-step'is toimub, aga Resident Advisor tegi ka suurema ülevaate, krabage sealt endale kuumadeks suvepäevadeks veel üht-teist lisaks.

Tommy Richman "Million Dollar Baby"

Kelle võiks Tommy Richman jalga puhkama saata? Ohus on kõik need, kes praegu edetabelite tippudes mõnulevad, sest eikuskilt tulnud Tommy Richman põrutas ootamatult Billboardi teisele kohale. Kes ta on, mis ta on? Lugu "Million Dollar Baby", millel on praegu Spotify's juba 194 miljonit kuulamist, justkui vastab sellele küsimusele, aga ajab samavõrd juhtme kokku ka. Kiire ja tõhus tuleviku-funk, mis haarab korraga nii trap'ist kui ka nullindate RnB'st. See lugu justkui ei kuulugi siia aega, see ei järgi ühtki popitrendi, aga jääb vaid loota, et äkki ta loob hoopis uue suuna. Ei teadnud mina ega ka ilmselt kõik need sajad miljonid inimesed, et meil midagi sellist võiks vaja olla.

Sabrina Carpenter "Espresso (On Vacation Version)"

Mitte, et mul Sabrina Carpenteri suvehümnist kuidagimoodi villand hakkaks saama, olen ikka valmis hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiks seda kuulama ja selle mesimagusa lastediskoga suve välja manama, aga igaks juhuks võib varuvariant taskus olla, kui tüdimus peaks silmapiiril terendama. Mõeldud-tehtud, Carpenter andis välja EP jagu erinevaid versioone on superhitist, neist kõige intrigeerivam on instrumentaal, mis oma yacht rock'i suvetuulega sobiks vabalt ka igale hipsterite tantsupeole ja keegi isegi ei kirtsutaks nina, et ta kuulab tegelikult maailma kõige populaarsemat lugu.

Soundslip "Flight"

Suvisemad-päikselisemad meeleolud on siin nädala ülevaadetes juba pikemat aega domineerinud, aga kõiksugu kergema house'i, disco, funk'i kõrval ei ole juba pikemat aega mõelnud selle peale, et tegelikult sobib soojade suveõhtutega imeliselt kokku ka dream pop. Eesti duo Soundslip uuel albumil "Selected Homeworks 2" on ka eksperimentaalsemaid, kohati isegi tumedamaid hetki, aga lugu "Flight" on küll parimas mõttes muretu: mingit revolutsiooni ei üritatagi teha, vaid pannakse kogu rõhk just atmosfäärile, kuhu sisse saab kuulaja mõnusalt pikali visata, otsekui keset lillelist aasa. Just nimelt, "mõnus" ongi kõige õigem sõna selle loo kohta.

Gameboy Tetris "Tabuuu"

Vaatamata sellele, et Gameboy Tetrise alustas soolokarjääri juba 2021. aastal, otsib ta alles oma kohta siinsel muusikamaastikul. 5miinuse liikmena teadsid teda kõik, praegu aga künnab ta alles vagu ning vilju saab ilmselt lõigata alles tulevikus. See pole aga mitte etteheide, vaid pigem tunnustus: ka tema värske singel "Tabuuu", mille südames on pulseerivad retrosündid, on meeldivalt arusaamatu ja veider, isegi kümnendal kuulamisel ei saa ma sellest loost täpselt aru. Aga see segadus ei peleta mitte eemale, vaid sunnib veel sügavamale kaevuma. Ja kui ma nüüd pilgu eriti teravaks ajan, siis mulle hakkab vist väikestviisi tunduma, et Tetrisest võib saada Eesti oma The Weeknd. Eks me näe, kuidas ta sellele suurele ootusele edaspidi vastata suudab.

Billie Eilish "Chihiro"

Billie Eilishi eelmisel plaadil "Happier Than Ever" oli lugu "Oxytocin", mis võttis mind lõksu ja läks ikka mitu nädalat, enne kui ülejäänud plaati suutsin lähemalt uurida. Ja nüüd tegi Eilish uuel albumil jälle sama! Hakkan otsast minema, mitu korda juba proovin, aga siis tuleb "Chihiro" ja ei saa enam edasi minna. Täiesti imeline lugu, mis seisab kuskil õhulise ballaadi ja deep house'i vahepeal ega taha hetkekski ära otsustada, kumb ta täpselt on. Produktsiooni meistriklass samuti, kuidas eikuskilt järsku sündid sisse tulevad ja loo kuskile kosmose piirile lennutavad. Wowza.

Rando Arand "Little Bit (Laurel 2 Remix)"

Pane kaks Eesti huvitavamat ja piiriülesemat produtsenti selgapidi kokku ja kokku tuleb midagi parimas mõttes defineerimatult veidrat. Rando Arandi loo "Little Bit" originaalversioon on ambient'i-meres heljuv post-dubstep, mis jääb alati täpselt sel hetkel pidama, kui tundub, et nüüd peaks hoo üles võtma. Seda sama meetodit rõhutab Laurel 2 aga veel eriti hästi, tuues sinna juurde veel eskibeat'i ja grime'i huikeid, mis on samuti justkui... kohatud. Nad ei peaks seal olema, aga on sellele vaatamata. Miski siin loos ei sobi paberil kokku – ka need UKG rütmifragmendid mitte, mis ajuti sähvatavad –, aga terve hunnik ebakõlasid sulab kokku lummavaks kooskõlaks.

Kuula kõiki lugusid: