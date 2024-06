Suve parimad lood | Ajukaja, Paris Hilton, Jlin, Cardi B, Lil Yachty jt

Ajukaja, Mart Avi "Somewhere in Time"

Kui Ajukaja ja Avi eelmine ühistöö "Death of Music" oli jõuline peohümn, siis värske lugu "Somewhere in Time" oma kajakakisaga (mis toovad kohe meelde Olev Muska legendaarse deemonversiooni "Saaremaa valsist") on suvehümn kõigile neile, kes on "Espressost" juba tüdinud või otsivad lihtsalt midagi... veidramat. Kui sellele loole valmiks kunagi muusikavideo, siis kujutan ette Mart Avit lainete keskel sulistamas. Vahepeal kaob pea vee alla, siis ilmub ta aga jälle välja ja huikab paar rida.

Lil Yachty "Lil Mega Minion"

Mõelge, et teil on nüüd kogu maailma raha ja töötate uue "Mina, supervaras" filmi turundusmeeskonnas. Muidugi kutsute Pharrelli, kes teeb filmile uue tunnusloo, ülemus on rahul ja ütleb, et ülejäänud eelarve jääb jäätiserahaks. Või siis selleks, et midagi täiesti lollakat teha. Seda ei pea kaks korda ütlema! Lil Yachty tõmbab ise minion'i-kostüümi selga, või õigemini laseb enda sisemise minion'i välja. Meeldivalt tühine ja suvaline singel, mis sobiks oma äiutava rütmiga hästi ka lastele unelauluks.

Jlin, Kronos Quartet "Maji"

Kui Jlini tänavu ilmunud album "Akoma" oli minu jaoks juba tuttavate võtete ja motiivide kordus, siis värske lugu "Maji" koostöös eksperimentaalgrupiga Kronos Quartet näitab, et temas on veel palju enamat peidus. Võti on ilmselt lihtsalt selles, et ta peab end tantsumuusika ahelatest lahti murdma ja oma footwork'i komponentidest hakkama hoopis kaasaegse klassikalise muusika suppi keetma. See esimene suutäis igatahes maitseb väga hästi, aga kõht veel täis ei saanud, tahaks rohkem!

Paris Hilton "I'm Free (feat. Rina Sawayama)"

Ütlen selle igaks juhuks kohe alguses ära: Paris Hilton on päriselt normaalse loo teinud. Kas meil oli vaja tema töötlust Ultra Nate'i tantsuklassikust "Free"? Mitte tingimata, aga ega Hilton ei soovigi praegusel hetkel end jõuliselt kehestada, vaid pigem püüab ta muusikalise Trooja hobuse – päikelisi päevi arvestades mõistagi süütu ja sulnis suvedisko – abil edetabelitesse ja inimeste ajusagarate vahele pääseda. Usun, et see õnnestub ka, sest ega ta "Espressole" vastu ei saa, aga raadios peab ju mingi lugu ka enne ja pärast mängima, seega miks mitte uus Paris Hilton? Mul ei ole ühtki vastuväidet.

Peso Pluma "Put Em In The Fridge (feat. Cardi B)"

Ma ei tea, kas ma seda lugu Mehhiko superstaari Peso Pluma värskelt albumilt üldse muidu tähele paneksin, aga võimalik, et siin teen Cardi B olulise karjääripöörde: ta räpib hispaania keeles ning teeb seda nii peene flow'ga, et jätab enamik oma ingliskeelsed lood kaugele maha. Sotsiaalmeedias läks selle loo peale tulevärk käima ning kui Cardi enda juttu uskuda, siis võib peagi hispaaniakeelset lisa oodata. Pöidlad pihku, et see päriselt ka juhtuks.

Charli XCX "The Girl, So Confusing with Lorde"

Alles on juuni lõpp, aga kui just suurt imet muusikamaastikul ei juhtu, siis Charlie XCX'i album "Brat" potsatab aastalõputabeli esikolmikusse. Imeline album, mis sõelub 21. sajandi popmuusikast välja parima osa ning teeb seda kainelt ilma igasuguse nostalgiata. Eriti hämmastav on see, et ta suudab ka töötlustega kõrget taset näidata: Benga ja Skreami dubstep-versioon loost "Von Dutch" on üks aasta lemmikuid, aga värske looga juhatab ta ka Lorde igav-ballaadide mülkast uuesti õigele teele.

Sophie "Reason Why (feat. Kim Petras & BC Kingdom)"

Suurimad muusikamaailma kaotused lähiajaloost on minu jaoks isiklikult olnud David Bowie, Prince ja Sophie. Ja kui nüüd tuli uudis, et sel sügisel saame terve albumitäie tema uut muusikat, siis jättis süda ikka paar lööki vahele ja rõõmupisar tuli silma. Kas ma julgen üldse paari esimese kuulamise põhjal "Reason Why" kohta midagi öelda? Pigem mitte, aga siin on kahtlemata olemas see, mis Sophiet defineeris: ülim, kohati isegi äärmuslik lihtsus, mille abil ta suutis panna täiesti vastupandamatuid (hüper)pophitte. Ehk siis vahepeal on palju vett merre voolanud, aga Sophie on ka postuumselt hüperpopi tipptegija. Vau.

HU? "Linnasuve laul"

Lõpetuseks natukene vana muusikat, mida saab nüüd veebiruumist taas üle kuulata. Õigemini mõjub HU? debüütalbum "Film" ka 16 aastat hiljem sama värskelt, sest see abstraktne nostalgia ning igatsus mingi müstilise parema aja järgi ei ole oma väärtust grammigi kaotanud. Plaadil on muidugi terve hunnik hitte, millega võite oma aiapidusid rikastada, aga palju mõnusam on hõljuda mõnel suveõhtul hoopis "Linnasuve laulu" saatel ringi. Olin selle loo unustanud, luban, et nüüd ei unusta enam kunagi!

Kuula kõiki lugusid: