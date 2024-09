Nädala parimad lood | Maria Kallastu, The Dare, Camila Cabello jt

Maria Kallastu "Varahommik"

Nüüd siis on käes Maria Kallastu popstaari periood. Lühialbumiga kompas ta piire ning seikles rohkem RnB-radadel, suvise superhiti "Push It" tuules kasutab Kallastu kavalalt tähelepanu ära, sest "Varahommikuga" võib vabalt ka kõigi edetabelite tippu purjetada. Aga see pole kuidagimoodi lahjem ega ka tegelikult suunamuutus, juba plaadil "Whitenoise" ning mitmes viimase aja koostööloos näitas Kallastu, kui hästi sobib ta vokaal tantsurütmide peale. Loodan väga, et iga Eesti plaadifirma on nüüd Kallastu ust kraapimas, sest Kallastu loomejõust lõikaks praegu kasu igaüks neist.

Corinne Bailey Rae "SilverCane"

Nii umbes kakskümmend aastat tagasi tegi Corinne Bailey Rae ilusat salongi-RnB'd, mida võis vabalt ka raadioeetris mängida, nüüd on temast kuidagi märkamatult sirgunud midagi hoopis sügavamat. Ausalt öeldes ei ole talle pikemat aega suuremat tähelepanu pööranud või siis vähemalt ei mäleta midagi, värske singel "SilverCane" on üle aastate parim Prince'i lugu, mida Prince kunagi ei teinud. Või siis tegi ja me pole veel seda kuulnud. Ülihaarav funk-nätakas igatahes.

The Dare "All Night"

Siin loos on korraga nii palju viiteid ja vihjeid, et ahju töötab nagu koorelahutaja ja esimesed paar korda ei pane kõike isegi tähele. Esmalt muidugi tuleb markeerida, et suuresti ka Charli XCX'i tänavuse megaalbumi "Brat" eest vastutanud The Dare näitab nüüd meile nullindate reinkarnatsiooni teist külge. Kui XCX lükkas gaasi põhja ja sõitis klubi seina maha, siis The Dare'i mõjutused on nohiklikumad: siin on MGMT'i ja LCD Soundsystemi, aga ka mingit veidrat britpop'i ja laiemalt kogu briti indie vaimu kuskil kaugel-kaugel. Ja siis veel glasuuriks electroclash'i peal visatud. Värske album tervikuna väga koos ei püsi, "All Night" on aga super lugu, mis 2007. aastal oleks olnud hittide hitt.

Fred again.. "Fear Less (feat. Sampha)"

Esiteks on fakt see, et Sampha muudab kõik asjad paremaks. Kas on üldse kunagi olnud mõni lootusetult halb lugu, kus ta kaasa lööb? Vist mitte. Sellega, kas Fred siia mudelisse ka midagi juurde annab, on juba keerulisem lugu. Tema värske album "Ten Days" on introspektiivsem kui varasem materjal ning ka "Fear Less" on suures osas sordiini all. Loo teljeks on ambientne elektroonikaudu, mis on küll ilus, aga ainult sellest vist ikkagi ei piisa...

DJ Warlord "Lilliputian Leopard"

PC Musicu kontekstis räägime enamasti hüperpopist ja kuigi DJ Warlordi võib mingit servapidi sinna alla liigitada, siis pigem jätab ta popi kõrvale ja sukeldub otsejoones reivinostalgiasse, võtab selle mutriteks lahti ja paneb kokku happerünnaku, kus kõik on kõik sulab kokku liiga kiireks, liiga aktiivseks, liiga eklektiliseks tantsuplahvatuseks. Äärmuslik küllus pole aga suvaline lahmimine, vaid täpselt välja kaalutud emotsioonide ja skaala eri otste tulevärk.

Nala Sinephro "Continuum 6"

Eelmisel aastal rääkisime kõik väsimatult Andre 3000 plaadist "New Blue Sun", esmamulje põhjal tundub, et Nala Sinephro album "Endlessness" vääriks sama tähelepanu. Loovalik on täiesti juhuslik, võta üks või viska teist, sest 45 minuti jooksul tuhiseb ta eksperimentaaljazz'ist kosmosesse, sealt sügavale psühhedeelialainete vahele ja laseb vahepeal sulnis salongis hinge tõmmata. Tänu sellele mõjub plaat kuidagi füüsiliselt, istud küll klapid peas tugitoolis, aga kihutad Sinephroga kaasa, keha on paigal, vaim tuhiseb ettearvamatus suunas.

Camila Cabello "Come Show Me"

Mul on siiamaani raske uskuda, et popmuusikas on tänavu suurimaid üllatusi pakkunud Camilla Cabello ja Sabrina Carpenter. Cabello ei lõpeta üllatamist ka albumi "C, XOXO" täiendatud versioonil, kus mõni lugu minu maitsega päris sama sammu ei käi, aga loo "Come Show Me" mängutoosi-reiviga astub ta julgelt PinkPanthressi kandadele. Eriti meeldib, et see lugu ei tahagi üles ärgata, Cabello oleks otsekui alles ärganud ja veidi roidunud või siis poleks isegi veel teki alt äranud.

Kuula kõiki lugusid: