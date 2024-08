Indrek Hirve luuletused. Kuus luuletust ühele naisele

Indrek Hirve luuletused on sel korral pühendatud ühele naisele.

*

Su nimi

peidab endas

omaenese kaja

nii nagu mu uni

peidab endas

su nime

*

Su suudlus katkestab äkki

mu armastuse rahuliku voogamise

nii nagu ilus mälestus

katkestab une

või nagu vaikus

mis tuleb eemalt

ühest teisest vaikusest

ei lase meil veel jääda magama

*

Alles siis

kui surun oma pea

vastu sinu oma

tunnen unustuse jõudu

sinu unustus

voolab minu omasse -

tühja ruumi

mälusagarate vahel

täis leebet hämarust -

nooruse armastust

valmis neelama endasse

tumedat tulevikku

*

Kui suveõhtune valgus

langeb läbi õnnelike vahtrate

annad sa ennast

minu hoolde

sa tuleksid nagu Võrtsjärvest

nagu sügavalt hingav jõgi

taeva hiilgusest ääristatud

punaste pilvede all

ent sa oled suuremgi kui jõgi -

teadmata oma ilu sügavust

voolad sa minu kui

Peipsi poole

*

Pimeduse küpseid ploome

ja varju õunu su lapsepõlve aiast

peame ajama valguse mahlaks

et see voolaks üle su käte

ning muudaks need heledaiks

õiteks teispool marjapõõsaid

just nii nagu sa elad oma und

nii nagu sa sööd õunu seal

seestpoolt väljapoole

tilk tilgalt muutudes mahlaks

sõna sõnalt luuletuseks

õhtuhämaral paberil

*

(Nerudalt laenatud motiivile)

Pisike lill - pisike ja paljas -

su jahe jalg

puudutab teki all pimedas

mu jalga

ning kõik kunagi kirjutatud luuletused

hakkavad äkki

läbi mu une poikvel uste

rääkima

nii leiab mu uni

viimaks üles

oma sügavama mõtte -

oma salamälu